دادستان قشم فرمان مهار فوری آلودگی نفتی سواحل جزیره را صادر کرد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم با ورود فوری به موضوع آلودگی نفتی مشاهدهشده در بخشهایی از سواحل این جزیره، دستگاههای مسئول را مکلف کرد ضمن شناسایی منشأ آلودگی، عملیات مهار، جمعآوری و پاکسازی نوار ساحلی را بدون وقفه در دستور کار قرار دهند.
به گزارش ایلنا، عبدالرزاق نریمانی شامگاه دوشنبه با اشاره به انتشار تصاویر و ویدئوهایی از مشاهده لکهها و پسماندهای نفتی در بخشهایی از سواحل قشم در فضای مجازی، بر ضرورت بررسی فوری ابعاد این آلودگی و اتخاذ اقدامات عملیاتی برای جلوگیری از تداوم و گسترش آن تأکید کرد.
وی دستور ویژهای را خطاب به ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اداره بنادر و دریانوردی قشم و دیگر دستگاههای مسئول صادر کرد تا با حضور میدانی نیروهای تخصصی، وضعیت سواحل آلوده را بررسی و اقدامات لازم برای مهار و پاکسازی آلودگی را آغاز کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم همچنین خواستار ارزیابی دقیق محدودههای درگیر آلودگی، جمعآوری لکههای نفتی و پسماندهای مرتبط و پاکسازی نوار ساحلی شد و بر ضرورت انجام این اقدامات در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد.
بر اساس دستور صادرشده، دستگاههای تخصصی مسئول موظف شدهاند ضمن حضور در محل، از بخشهای آلوده نمونهبرداری کنند و با مستندسازی دقیق، اطلاعات لازم درباره میزان و گستره آلودگی را جمعآوری و بررسی کنند.
منشأ آلودگی باید شناسایی شود
نریمانی در ادامه بر ضرورت مشخص شدن منشأ احتمالی آلودگی نفتی تأکید کرد و از دستگاههای مسئول خواست بررسیهای تخصصی لازم را برای شناسایی منبع احتمالی نشت یا تخلیه مواد نفتی انجام دهند.
وی تصریح کرد: نتایج بررسیهای میدانی، نمونهبرداریها و اقدامات انجامشده باید در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار دادستانی قرار گیرد تا موضوع از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قشم همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای متولی در اجرای عملیات تأکید کرد و خواستار آن شد که اقدامات مقابلهای و پاکسازی با حضور نیروهای تخصصی و به شکل منسجم انجام شود.
در این دستور، شهرداریها و دهیاریهای شهرستان قشم نیز مکلف شدهاند ظرفیتهای موجود خود را برای پشتیبانی از عملیات پاکسازی و مقابله با آلودگی در اختیار دستگاههای تخصصی قرار دهند.
بر این اساس، شهرداریها و دهیاریهای شهرستان باید امکانات لجستیکی، ماشینآلات، نیروی انسانی، تجهیزات و سایر ظرفیتهای خدماتی مورد نیاز را برای پشتیبانی از گروههای عملیاتی فراهم کنند و تا زمان رفع کامل آلودگی، همکاری و هماهنگی لازم را ادامه دهند.
تأکید دادستانی بر صیانت از حقوق عمومی
نریمانی با تأکید بر اینکه حفاظت از سواحل و محیطزیست دریایی از مصادیق صیانت از حقوق عامه است، اظهار کرد: سلامت اکوسیستم دریایی جزیره قشم با زندگی، معیشت و امنیت غذایی مردم این منطقه ارتباط مستقیم دارد و از این رو، رسیدگی به آلودگیهای نفتی نیازمند اقدام سریع و مسئولانه دستگاههای ذیربط است.
وی افزود: دستگاههای مسئول باید وظایف محوله را با جدیت دنبال کنند و نتیجه اقدامات خود را برای بررسی و پیگیریهای بعدی به دادستانی اعلام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قشم همچنین هشدار داد: هرگونه تأخیر، کوتاهی یا ترک فعل احتمالی از سوی دستگاههای مسئول در زمینه مهار و پاکسازی آلودگی، مطابق قوانین و مقررات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی بر ضرورت استمرار اقدامات میدانی تا زمان رفع کامل آثار آلودگی تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاههای مرتبط برای جلوگیری از باقی ماندن آثار آلودگی در سواحل جزیره شد.
ورود دادستانی قشم به این موضوع پس از انتشار تصاویر و ویدئوهایی در فضای مجازی صورت گرفت که در آنها لکهها و پسماندهای نفتی در بخشهایی از سواحل جزیره مشاهده میشد؛ موضوعی که ضرورت بررسی منشأ آلودگی و اقدام فوری برای پاکسازی مناطق آلوده را در دستور کار دستگاههای مسئول قرار داده است.