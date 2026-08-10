به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت نورانی افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت‌های مجرمانه، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش شهروندان توسط یکی شرور سابقه‌دار، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان نوشهر قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان نوشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، متهم مذکور را که دارای سوابق کیفری از جمله شرارت، ورود به عنف و اخاذی بود، شناسایی کرده و در راستای دستگیری این متهم شرور وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر به متواری شدن متهم اشاره کرده و اظهار داشت: متهم هنگام عملیات دستگیری با مأموران انتظامی حاضر در صحنه درگیر شده و با استفاده از سلاح سرد ضمن مقاومت در برابر مأموران، اقدام به حمله کرد.

سرهنگ نورانی به دستگیری متهم اشاره داشته و تصریح کرد: مأموران با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و به منظور رفع تهدید موجود، اقدام به تیراندازی کردند. در جریان این درگیری، متهم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

وی به اقدامات انجام شده برای درمان این متهم سابقه‌دار و تحویل وی به مراجع قضایی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: این متهم پس از دریافت اقدامات درمانی، برای گذران مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

انتهای پیام/