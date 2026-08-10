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سازمان آتش‌نشانی شهرداری زنجان اعلام کرد:

6 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور زنجان به بیجار

6 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور زنجان به بیجار
کد خبر : 1824656
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سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان با صدور اطلاعیه‌ای به وقوع حادثه رانندگی در یکی محورهای منطقه اشاره داشته و اعلام کرد: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر 10 محور مواصلاتی زنجان به بیجار، 6 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته شده و در این رابطه آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر 10 محور مواصلاتی زنجان به بیجار، به سامانه 125 سازمان آتش‌نشانی شهرداری زنجان اعلام شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان به محل وقوع حادثه اعزام شدند. این حادثه رانندگی 6 مصدوم به همراه داشت که همگی آنها پس از رهاسازی برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

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