رئیس اورژانس استان خبر داد:
4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور اردبیل به سرچم
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو207 در محور مواصلاتی اردبیل به سرچم محدوده سهراهی هیر به سمت چنذاب، 4 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، روزبه مقدم به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو207 در محور مواصلاتی اردبیل به سرچم محدوده سهراهی هیر به سمت چنذاب، به مرکز ارتباطات اورژانس 115 استان اردبیل اعلام شد.
وی به فرایند رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی توسط واحد ارتباطات اورژانس به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. بررسیهای اولیه از صحنه وقوع حادثه نشان داد که در این حادثه رانندگی 4 نفر مصدوم شدهاند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اظهار داشت: مصدومان این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط تکنسینهای اورژانس با 2 دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی به مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.