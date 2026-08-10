خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس استان خبر داد:

4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور اردبیل به سرچم

4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور اردبیل به سرچم
کد خبر : 1824655
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو207 در محور مواصلاتی اردبیل به سرچم محدوده سه‌راهی هیر به سمت چنذاب، 4 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، روزبه مقدم به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو207 در محور مواصلاتی اردبیل به سرچم محدوده سه‌راهی هیر به سمت چنذاب، به مرکز ارتباطات اورژانس 115 استان اردبیل اعلام شد.

وی به فرایند رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط واحد ارتباطات اورژانس به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. بررسی‌های اولیه از صحنه وقوع حادثه نشان داد که در این حادثه رانندگی 4 نفر مصدوم شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اظهار داشت: مصدومان این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط تکنسین‌های اورژانس با 2 دستگاه آمبولانس‌ فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر