کارگاه آموزشی حقوق تامین اجتماعی در اهواز برگزار شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، این کارگاه در سالن اجتماعات شعبه یک تامین اجتماعی اهواز برگزار شد و دکتر صادق قنواتی، رئیس شعبه یک تامین اجتماعی اهواز، به‌عنوان مدرس در آن حضور داشت.

در این کارگاه آموزشی که بیشتر به مباحث حقوق و قوانین تامین اجتماعی اختصاص داشت، موضوعاتی از جمله روابط کار، مشاغل سخت و زیان‌آور، مسائل بیمه کارگران، حوادث ناشی از کار، دریافت مقرری بیکاری و مستمری به همراه معرفی تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی تدریس شد.

هدف از برگزاری این دوره، ارتقای آگاهی شرکت‌کنندگان نسبت به حقوق و تعهدات بیمه تامین اجتماعی و آشنایی با حمایت‌های قانونی در حوزه روابط کار و بیمه کارگران عنوان شده است.

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