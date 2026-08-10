کارگاه آموزشی حقوق تامین اجتماعی در اهواز برگزار شد
کارگاه آموزشی یکروزه حقوق تامین اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان امروز در اهواز برگزار شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این کارگاه در سالن اجتماعات شعبه یک تامین اجتماعی اهواز برگزار شد و دکتر صادق قنواتی، رئیس شعبه یک تامین اجتماعی اهواز، بهعنوان مدرس در آن حضور داشت.
در این کارگاه آموزشی که بیشتر به مباحث حقوق و قوانین تامین اجتماعی اختصاص داشت، موضوعاتی از جمله روابط کار، مشاغل سخت و زیانآور، مسائل بیمه کارگران، حوادث ناشی از کار، دریافت مقرری بیکاری و مستمری به همراه معرفی تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی تدریس شد.
هدف از برگزاری این دوره، ارتقای آگاهی شرکتکنندگان نسبت به حقوق و تعهدات بیمه تامین اجتماعی و آشنایی با حمایتهای قانونی در حوزه روابط کار و بیمه کارگران عنوان شده است.