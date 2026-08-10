خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگاه آموزشی حقوق تامین اجتماعی در اهواز برگزار شد

کارگاه آموزشی حقوق تامین اجتماعی در اهواز برگزار شد
کد خبر : 1824597
لینک کوتاه کپی شد.

کارگاه آموزشی یک‌روزه حقوق تامین اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان امروز در اهواز برگزار شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این کارگاه در سالن اجتماعات شعبه یک تامین اجتماعی اهواز برگزار شد و دکتر صادق قنواتی، رئیس شعبه یک تامین اجتماعی اهواز، به‌عنوان مدرس در آن حضور داشت.

در این کارگاه آموزشی که بیشتر به مباحث حقوق و قوانین تامین اجتماعی اختصاص داشت، موضوعاتی از جمله روابط کار، مشاغل سخت و زیان‌آور، مسائل بیمه کارگران، حوادث ناشی از کار، دریافت مقرری بیکاری و مستمری به همراه معرفی تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی تدریس شد.

هدف از برگزاری این دوره، ارتقای آگاهی شرکت‌کنندگان نسبت به حقوق و تعهدات بیمه تامین اجتماعی و آشنایی با حمایت‌های قانونی در حوزه روابط کار و بیمه کارگران عنوان شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر