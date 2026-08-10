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نامگذاری کوچه‌ای در لاهیجان به نام خبرنگار شهید نیما رجب‌پور نیکو

نامگذاری کوچه‌ای در لاهیجان به نام خبرنگار شهید نیما رجب‌پور نیکو
کد خبر : 1824582
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شهردار لاهیجان از نامگذاری کوچه‌ای در خیابان نیما این شهر به نام خبرنگار شهید «نیما رجب‌پور نیکو» خبر داد.

به گزارش ایلنا از لاهیجان،رضا زنده دل با اشاره به گرامیداشت یاد و نام این شهید رسانه گفت: به مناسبت روز خبرنگار و در راستای پاسداشت مقام شهدای عرصه رسانه، یکی از کوچه‌های خیابان نیما که محل سکونت پدر و مادر شهید «نیما رجب‌پور نیکو» است، به نام این شهید والامقام نامگذاری شد.
وی افزود: این اقدام ادای دینی کوچک به مقام شامخ این شهید و همه شهدای عرصه رسانه است که در مسیر آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و دفاع از حقیقت، جان خود را تقدیم کردند.
شهردار لاهیجان خاطرنشان کرد: ماندگار شدن نام شهید نیما رجب‌پور نیکو در یکی از معابر شهر، گامی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهید و پاسداشت فداکاری‌های شهدای رسانه است و امیدواریم نام و راه این عزیزان همواره در جامعه زنده بماند.
شهید نیما رجب پور نیکو، اهل لاهیجان سردبیر شبکه خبر رسانه ملی بود که در خرداد ماه ۱۴۰۴ در جریان حمله دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیما در تهران به شهادت رسید.

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