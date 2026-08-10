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امدادرسانی به ۲۲ خانواده عشایری خسارت‌دیده از سیلاب در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

امدادرسانی به ۲۲ خانواده عشایری خسارت‌دیده از سیلاب در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد
کد خبر : 1824486
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سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه‌ و بویراحمد گفت: به ۲۲ خانواده خسارت‌دیده از سیلاب بامداد روز دوشنبه ۱۹ مردادماه در استان امدادرسانی شد.

به گزارش ایلنا، سید عادل رهبریان روز دوشنبه افزود: این خانواده‌ها در مناطق عشایری «بردکر» و «آب لوان» بخش دیشموک در پی بارندگی‌های تابستانی دچار خسارت شدند.

وی بیان داشت: پیش از ظهر روز دوشنبه گزارشی مبنی بر آبگرفتگی در این منطقه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

رهبریان با اشاره به اینکه یک تیم عملیاتی از پایگاه هلال‌احمر دیشموک برای امدادرسانی به منطقه اعزام شد تاکید کرد: در این حادثه تاکنون موردی از مصدوم یا جان‌باختن ساکنان گزارش نشده است.

وی بیان کرد: به منظور حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده، ۲۲ تخته پتو، ۱۵ تخته موکت و ۱۵ بسته مواد غذایی ۷۲ ساعته از سوی جمعیت هلال‌احمر برای توزیع در مناطق عشایری مورد نظر ارسال شد.

رهبریان اظهار داشت: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در منطقه حضور دارند و روند امدادرسانی و بررسی وضعیت خانوارهای متاثر از آبگرفتگی در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه در فاصله ۱۹۶ کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

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