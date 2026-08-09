به گزارش ایلنا، جواد سهیلی افزود: گزارشی مبنی بر غرق‌شدن یک پسر نوجوان در یکی از استخرهای شنای شهرستان میبد، به مرکز ارتباطات اورژانس استان یزد اعلام شد. در این راستا بلافاصله هماهنگی‌های لازم در راستای اعزام آمبولانس اورژانس به محل وقوع این حادثه انجام شد.

وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس اعزام شده به محل حادثه، عملیات احیای قلبی و ریوی را برای این نوجوان تا رسیدن به بیمارستان انجام دادند. اما به‌رغم تلاش‌های تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی و کادر درمان بیمارستان مقصد، این نوجوان 12 ساله جان خود را از دست داد.

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