رئیس اورژانس استان یزد خبر داد:
غرقشدن پسر 12 ساله در یکی از استخرهای شنای شهرستان میبد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد به وقوع حادثه غرقشدگی در استان اشاره کرده و گفت: یک پسر 12 ساله بر اثر حادثه غرقشدگی در یکی از استخرهای شنای شهرستان میبد، جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، جواد سهیلی افزود: گزارشی مبنی بر غرقشدن یک پسر نوجوان در یکی از استخرهای شنای شهرستان میبد، به مرکز ارتباطات اورژانس استان یزد اعلام شد. در این راستا بلافاصله هماهنگیهای لازم در راستای اعزام آمبولانس اورژانس به محل وقوع این حادثه انجام شد.
وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس اعزام شده به محل حادثه، عملیات احیای قلبی و ریوی را برای این نوجوان تا رسیدن به بیمارستان انجام دادند. اما بهرغم تلاشهای تکنسینهای اورژانس پیشبیمارستانی و کادر درمان بیمارستان مقصد، این نوجوان 12 ساله جان خود را از دست داد.