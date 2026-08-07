هشدار امامجمعه قزوین:
توهین به چهرههای نظام با عناوین خائن و سازشگر حرام است
امامجمعه قزوین گفت: تأکید میکنم که اهانت به مسئولان کشور حرام است و برخی نادانان نباید بهراحتی به افراد تهمت خیانت و سازشگر بزنند. این را رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید فرمودهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری عصر امروز در خطبه امروز نماز جمعه این شهر با اشاره به ناامیدی برخی چهرهها از حل مسائل فرهنگی گفت: اگر رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس نیز چنین روحیهای داشتند، هیچگاه به پیروزی نمیرسیدند؛ امروز نیز در نبرد فرهنگی با توسل به اهلبیت(ع) و عزم همگانی، این مشکل به توفیق الهی حل خواهد شد.
وی با بشارت به مردم استان قزوین افزود: فردا انشاءالله اولین جلسه «قرارگاه حجاب و عفاف» با حضور مسئولان استانی و فعالان فرهنگی برگزار خواهد شد و با دعای خیر شما عزیزان، گامهای ارزشمندی در این زمینه برداشته خواهد شد.
خطیب نماز جمعه شهر قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حماسهٔ عظیم اربعین حسینی امسال، گفت: امسال نیز به توفیق الهی، بیش از 22 میلیون نفر از مردم عزیز عراق و سایر کشورها، از جمله ایران، در این راهپیمایی عظیم شرکت کردند. از کشور خودمان حدود سه میلیون و 450 هزار نفر توفیق زیارت یافتند.
آیتالله مظفری افزود: اخوت ایمانی بین ملت عراق و ایران، گرمتر، عمیقتر و استوارتر از سالهای گذشته بود. استقبال بسیار صمیمانهٔ برادران و خواهران عراقی، نصب پرچمهای ایران و عکسهای امام و رهبر بر روی موکبها، و شعارهای پرشور انقلابی علیه آمریکا و اسرائیل، همگی نشان از برانگیختگی دلدادگان سیدالشهدا(ع) داشت.
وی با تقدیر از زحمات موکبداران ایرانی و عراقی، ستادهای اربعین و تمامی دستاندرکاران، تصریح کرد: رفتوآمد حدود 7 میلیون نفر در طی 20 روز، کار بسیار بزرگی بود که با همت جمعی مردم و مسئولان به شایستگی انجام شد. بنده از مرز مهران بازدید کردم و پرچم استان قزوین را برافراشته دیدم. از خدای متعال میخواهیم بهترین پاداش را به همهٔ خادمان این عرصه عنایت کند.
امامجمعه قزوین در ادامه با اشاره به هتک حرمت یکی از زائران توسط یک بلاگر نادان، گفت: خوشبختانه با حساسیت مردم و واکنش سریع قوهٔ قضائیه و نیروی انتظامی، آن شخص دستگیر و پروندهٔ قضایی برای وی تشکیل شد. امیدواریم این اقدام، مایهٔ عبرت برای کسانی شود که برای جذب فالوور، دست به هر کاری میزنند.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از صحبتهایش به اجرای احکام اعدام برای برخی از اغتشاشگران و مفسدان در استانهای مختلف اشاره کرد و گفت: من از قوهٔ قضائیه و وزارت اجرای احکام بهخاطر اجرای حدود الهی تشکر میکنم. اجرای این احکام حساب جنایتکاران را میرسد و از تکرار جنایات جلوگیری میکند.
وی در پاسخ به برخی اعتراضات نسبت به این اعدامها تأکید کرد: کسانی که امروز به بهانهٔ مشکلات اقتصادی، مخالف اجرای حکم الهی هستند، باید پاسخ دهند که اگر برادران و فرزندانشان در فتنهٔ دیماه توسط همین جنایتکاران سلاخی میشدند، آیا باز هم دلسوزی میکردند؟
خطیب نماز جمعه شهر قزوین تصریح کرد: بسیاری از این محکومان، مشکل اقتصادی نداشتند و اگر هم عدهای مشکل داشتند، این مجوز ترک اجرای حکم خدا نمیشود. خداوند در قرآن میفرماید: در اجرای حدود الهی، دلسوزی نکنید. کسی که آدم کشته، باید کشته شود. آنها که مأموران را آتش زدند و بر خاکسترشان رقصیدند، شایستهٔ دلسوزی نیستند.
آیتالله مظفری با تأکید بر اینکه برخورد قضایی و حل مشکلات اقتصادی، دو وظیفهٔ جداگانه هستند، تصریح کرد: قاضی باید حکم الهی را جاری کند و مسئولان دیگر نیز موظف به رفع مشکلات اقتصادی مردم هستند. متأسفانه دیده میشود که برخی حتی با عمامه به سر، به جای دفاع از احکام الهی، مغالطه کرده و در جامعه ایجاد تشویش میکنند.
وی در پایان با الهام از مکتب سیدالشهدا(ع) یادآور شد: دوگانهٔ واقعی امروز «مقاومت» در برابر «تسلیم» است، نه جنگ و صلح. مقاومت هزینه دارد، اما هزینهٔ تسلیم به مراتب بالاتر است؛ چنانکه در عراق، افغانستان و سایر کشورها به چشم دیدیم.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: سخن ملت ایران همان جملهٔ تاریخی سیدالشهداست که فرمود: «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّهُ». همچنین تأکید میکنم که اهانت به مسئولان کشور حرام است و برخی نادانان نباید بهراحتی به افراد تهمت خیانت بزنند. این را رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید فرمودهاند.