استاندار لرستان:
وحدت و حضور مردم، مهمترین عامل شکست توطئههای دشمن بود
استاندار لرستان گفت: وحدت، همدلی و حضور آگاهانه مردم در کنار هدایتهای مقام معظم رهبری و اقتدار نیروهای مسلح، مهمترین عامل شکست توطئههای رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ اخیر بود و امروز نیز حفظ انسجام ملی، شرط تداوم امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه خرمآباد با اشاره به سال نخست فعالیت دولت وفاق ملی اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون با ترور، تحریم، جنگ و انواع توطئهها تلاش کردهاند ملت ایران را از آرمانهای خود دور کنند، اما همواره با هوشیاری مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری با شکست مواجه شدهاند.
وی افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ اخیر تصور میکردند با ترور فرماندهان، حمله به مراکز حساس و ایجاد ناامنی داخلی، زمینه فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را فراهم خواهند کرد، اما حضور گسترده مردم، انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح همه محاسبات آنان را بر هم زد.
استاندار لرستان با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، فرماندهی انتظامی، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه قضایی با ایثار و جانفشانی در کنار مردم، دشمن را به عقبنشینی وادار کردند و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.
شاهرخی با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف افزود: مردم ایران و به ویژه مردم ولایتمدار لرستان با حضور آگاهانه خود نشان دادند که در دفاع از انقلاب اسلامی، استقلال و عزت کشور همواره در میدان هستند و اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهند داد.
وی با تاکید بر اینکه دشمن پس از شکست در میدان نظامی، جنگ روانی و ایجاد اختلاف را دنبال میکند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری هستیم و همه مسوولان و مردم باید از هرگونه اقدامی که موجب تفرقه و دوقطبی در جامعه شود، پرهیز کنند.
استاندار لرستان با اشاره به عملکرد دولت وفاق ملی، گفت: دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی دشوار آغاز کرد و همزمان با تهدیدهای امنیتی، فشارهای اقتصادی و تحریمهای ظالمانه روبهرو شد، اما هیچگاه خدمترسانی به مردم را متوقف نکرد و با بسیج همه ظرفیتها، تامین نیازهای اساسی مردم و حمایت از جبهه مقاومت را در دستور کار قرار داد.
شاهرخی افزود: سیاست دولت بر وفاق، همدلی، استفاده از همه ظرفیتهای انسانی و خدمت بیمنت به مردم است و مدیران باید با پرهیز از نگاههای جناحی، همه توان خود را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات عمرانی و توسعهای لرستان اشاره کرد و گفت: مدیریت استان با رویکردی متفاوت، رفع موانع طرحهای نیمهتمام را در دستور کار قرار داده است.
استاندار لرستان با اشاره به ازسرگیری عملیات اجرایی پل صفوی خرمآباد پس از سالها توقف، اظهار کرد: اختلافهای اداری میان دستگاههای مختلف کنار گذاشته شد تا این طرح مهم برای کاهش مشکلات ترافیکی و رفاه شهروندان به سرانجام برسد.
شاهرخی همچنین از همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای طرحهای توسعهای استان قدردانی کرد و گفت: با انتقال پادگان سپاه، زمینه اجرای چندین پروژه مهم شهری و عمرانی در این محدوده فراهم شده که نقش مهمی در توسعه خرمآباد خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه رونق سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال از اولویتهای مدیریت استان است، افزود: برنامهریزیهای لازم برای شتاببخشی به طرحهای اقتصادی و عمرانی لرستان انجام شده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.