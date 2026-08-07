به گزارش ایلنا، مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز در جریان بازدید میدانی از این پروژه که با حضور معاونان خدمات شهری شهرداری‌های مناطق ۱ و ۶، مدیرعامل شرکت شهرراز و جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: این بازدید با هدف ارزیابی آخرین وضعیت اجرایی پروژه، بررسی روند پیشرفت عملیات و رفع موانع موجود انجام شد.

علیرضا بیابانی، افزود: در این بازدید، اقدامات انجام‌شده برای مناسب‌سازی ورودی مسیر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌های لازم برای تسریع در تکمیل پروژه و اتصال این ورودی به ابتدای پیاده‌راه «مسیر زندگی» در دامنه کوهسار مهدی(عج) واقع در بلوار آیت‌الله حائری شیرازی اتخاذ شد.

افزایش سرانه تفرجگاهی شیراز

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری طبیعی گفت: پیاده‌راه «مسیر زندگی» یکی از پروژه‌های شاخص مدیریت ارتفاعات است که از دامنه کوهسار مهدی(عج) تا ارتفاعات بام سبز شیراز امتداد یافته و با فراهم کردن بستری ایمن و استاندارد، فضایی مناسب برای پیاده‌روی، ورزش و حضور خانواده‌ها در طبیعت ایجاد می‌کند.

بیابانی خاطرنشان کرد: با تکمیل عملیات مناسب‌سازی ورودی و اجرای بخش‌های باقی‌مانده، این پروژه همزمان با هفته دولت در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل دسترسی به فضاهای طبیعی، نقش مؤثری در افزایش سرانه تفرجگاهی، توسعه گردشگری شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، بهره‌برداری از ورودی جدید «مسیر زندگی» حلقه اتصال بلوار شهید چمران به دامنه کوهسار مهدی(عج) را تکمیل می‌کند و با ایجاد دسترسی ایمن به یکی از مهم‌ترین محورهای طبیعت‌گردی شیراز، ظرفیت‌های تفریحی، ورزشی و گردشگری این محدوده را بیش از پیش توسعه خواهد داد.

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