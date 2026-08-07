طرح ویژه شهرداری شیراز برای احیای شبکه آبرسانی باغ ها کلید خورد
صیانت از باغ های شیراز بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای طبیعی و هویتی این کلانشهر، محور نشست مشترک معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با مدیر ناحیه ویژه باغات و مسئولان حوزههای اجرایی و مهندسی بود.
به گزارش ایلنا، معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، با تأکید بر ضرورت حفاظت از باغ های اظهار کرد: حفظ و احیای باغات شیراز نیازمند برنامهریزی منسجم، همافزایی میان واحدهای اجرایی و پیگیری مستمر است و به همین دلیل رفع مشکلات آبرسانی باغات در اولویت برنامههای مدیریت شهری قرار گرفته است.
روحالله خوشبخت، افزود: هماهنگی میان ادارهکل فضای سبز، حوزه عمران، واحد آبیاری و ستاد ویژه باغات برای شناسایی و رفع موانع انتقال آب، اصلاح شبکههای آبرسانی، بررسی وضعیت انهار و اجرای اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
خوشبخت همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر محدوده باغ ها تأکید کرد و گفت: برخورد با هرگونه تخلف، جلوگیری از دخل و تصرفهای غیرمجاز، ساماندهی مسیرهای انتقال آب و رسیدگی به مطالبات باغداران از مهمترین مصوبات این نشست بود.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات منظم، انجام بازدیدهای میدانی و تعامل میان دستگاههای مرتبط، روند رفع مشکلات آبرسانی و حفاظت از باغات را تسریع خواهد کرد تا شرایط مناسبتری برای نگهداری و بهرهبرداری پایدار از این سرمایه ارزشمند طبیعی فراهم شود.
بازدیدهای میدانی برای حفاظت از میراث سبز شیراز
در ادامه این نشست، مدیر ناحیه ویژه باغات شهرداری شیراز، با ارائه گزارشی از وضعیت موجود باغ ها گفت: صیانت از باغات و رفع مشکلات آبرسانی از مهمترین اولویتهای ناحیه ویژه باغات است و با همکاری دستگاههای مرتبط تلاش خواهیم کرد موانع موجود در مسیر انتقال آب و ساماندهی انهار در کوتاهترین زمان برطرف شود.
بیژن زارعی، افزود: ناحیه ویژه باغات با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و اجرای بازدیدهای میدانی مستمر، روند شناسایی مشکلات و رفع موانع را با جدیت دنبال میکند تا ضمن حفظ این میراث ارزشمند، شرایط لازم برای نگهداری و بهرهبرداری پایدار از باغ های شیراز فراهم شود.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، اجرای برنامههای بهسازی انهار، اصلاح شبکههای انتقال آب و تقویت زیرساختهای آبیاری بهعنوان اولویتهای اجرایی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد با نظارت مستمر و هماهنگی میان بخشهای مختلف شهرداری، روند حفاظت از باغ ها و تأمین پایدار آب مورد نیاز این ریههای تنفسی شهر با جدیت دنبال شود.