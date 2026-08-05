آبفا و دانشگاه صنعتی شیراز برای توسعه فناوریهای صنعت آب همکاری میکنند
تفاهمنامه همکاری پژوهشی میان دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت آب و فاضلاب شیراز با هدف توسعه پژوهشهای مسئلهمحور، استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاه و ارائه راهکارهای کاربردی برای رفع چالشهای صنعت آب و فاضلاب به امضا رسید.
به گزارش ایلنا، در نشست انعقاد این تفاهمنامه، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت اظهار کرد: دانشگاهها زمانی میتوانند نقش واقعی خود را در توسعه کشور ایفا کنند که دانش و ظرفیتهای علمی خود را در مسیر حل مسائل و نیازهای واقعی صنعت به کار گیرند.
محمدجواد دهقانی با اشاره به ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز افزود: گسترش همکاری با صنایع و دستگاههای اجرایی، اجرای پژوهشهای مسئلهمحور، تعریف پروژههای مشترک و استفاده از توان تخصصی اعضای هیئت علمی و دانشجویان، از محورهای اصلی همکاریهای پیشبینیشده است.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه زمینه اجرای طرحهای مشترک پژوهشی، توسعه فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص و ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی برای صنعت آب و فاضلاب را فراهم کند.
تأکید آبفا شیراز بر کاربردی بودن همکاریها
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز نیز بر ضرورت هدفمند و عملیاتی بودن این همکاری تأکید کرد و گفت: تفاهمنامه باید دارای چارچوب و دامنه مشخص باشد و محورهای همکاری بهصورت روشن، کاربردی و قابل اجرا تعریف شوند.
بهمن بهروزی، فناوریهای قابل استقرار در صنعت آب و فاضلاب، تعریف حوزههای مشترک پژوهشی و تبیین اقتصاد آب را از مهمترین اولویتهای این تفاهمنامه عنوان کرد.
بهروزی همچنین با اشاره به ضرورت بهبود فرآیندها و کاهش هزینهها افزود: همکاری دو مجموعه باید بهگونهای طراحی شود که ضمن توانمندسازی سازمان، در نهایت به تأمین منافع عمومی نیز کمک کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز، سرمایهگذاری در حوزه پساب، توسعه سرمایه انسانی، مسئلهمحور شدن پایاننامههای دانشجویی بر اساس نیازهای واقعی صنعت و استفاده از دانش و تجربه اعضای هیئت علمی به عنوان مشاوران علمی را از دیگر محورهای این همکاری برشمرد.