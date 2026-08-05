به گزارش ایلنا، در جریان بازدید میدانی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر از شبکه‌های انتقال و فوق‌توزیع منطقه داراب، آخرین وضعیت سه پروژه مهم برق‌رسانی این منطقه بررسی شد.

فرشاد فرامرزی، معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در تقویت و پایداری شبکه برق جنوب استان فارس اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها در شرایط دشوار جنگی و گرمای بی‌سابقه تابستان، با تلاش، تخصص و روحیه جهادی کارکنان صنعت برق امکان‌پذیر شده است.

فرامرزی با اشاره به پروژه احداث پست موقت ۶۶/۲۰ کیلوولت زرین‌دشت گفت: این پروژه با ظرفیت ۴۰ مگاولت‌آمپر و سرمایه‌گذاری بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان در حال حاضر در مرحله تست نهایی قرار دارد.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی، این پست تا پایان مردادماه برق‌دار خواهد شد و با ورود آن به مدار، پایداری شبکه برق شهرستان زرین‌دشت به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.

خط ۲۵ کیلومتری داراب ـ زرین‌دشت به بهره‌برداری می‌رسد

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر همچنین از پیشرفت پروژه احداث خط ۶۶ کیلوولت داراب ـ زرین‌دشت خبر داد و گفت: این خط انتقال به طول ۲۵ کیلومتر و با سرمایه‌گذاری ۳۲۴ میلیارد تومان در حال اجراست.

فرامرزی ادامه داد: عملیات نصب دکل‌ها و سیم‌کشی این خط با سرعت در حال انجام است و این پروژه نیز همزمان با پست زرین‌دشت تا پایان مردادماه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی اجرای این طرح را گامی مهم در تقویت شبکه فوق‌توزیع منطقه و افزایش پایداری برق در شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت دانست.

پست ۴۰۰ کیلوولت داراب وارد مرحله اجرایی شد

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه احداث پست ۴۰۰ کیلوولت داراب نیز بررسی شد؛ پروژه‌ای که از مهم‌ترین طرح‌های توسعه زیرساخت انتقال برق در جنوب فارس محسوب می‌شود.

فرامرزی با اشاره به ظرفیت ۲×۲۰۰ مگاولت‌آمپر این پست گفت: برای اجرای این پروژه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این پروژه با هدف ایجاد تحول در زیرساخت‌های انرژی منطقه اجرا می‌شود و بر اساس برنامه زمان‌بندی، فاز نخست آن شامل دیوارکشی و اجرای زیرساخت‌های اولیه تا دهه فجر امسال تکمیل خواهد شد.

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر در پایان از همکاری بخش‌های مختلف شرکت و تلاش مهندسان، تکنسین‌ها و عوامل اجرایی پروژه‌ها برای پیشبرد این طرح‌های زیرساختی قدردانی کرد.

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