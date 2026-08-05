جانباختن سارق سیمهای برق در قمصر کاشان
مدیر اداره برق شهرستان کاشان گفت: یک حادثه مرگبار در حین سرقت از شبکه توزیع برق در حومه کاشان رخ داد.
به گزارش ایلنا از کاشان، شاپور حدادیپور، مدیر اداره برق شهرستان کاشان اظهار داشت: صبح امروز، یک سارق هنگام تلاش برای سرقت تجهیزات شبکه برق فشار متوسط در جاده قمصر، محدوده «مسلمآباد» (نرسیده به مرغداری متروکه)، دچار حادثه شد.
وی افزود: سارق مذکور در حین اقدام به سرقت از شبکه ۲۰ کیلوولت، به دلیل تماس مستقیم با سیمهای برق دچار برقگرفتگی شدید شده و در دم جان باخت.
حدادیپور ادامه داد: مأموران انتظامی و مقامهای قضایی برای بررسی ابعاد حادثه و انجام مراحل قانونی در محل حاضر شدند و رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار دارد.
مدیر اداره برق کاشان تأکید کرد: سرقت از تأسیسات شبکه برق علاوه بر ایجاد خسارت به زیرساختها و قطعی برق مشترکین، خطرات جانی جبرانناپذیری را برای متخلفان به همراه دارد.