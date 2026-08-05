معاون جهاد کشاورزی استان:
کودهای دامی فارس به انرژی پاک ثروتساز تبدیل میشوند
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برنامه راهبردی برای تبدیل پسماندهای دامی به انرژی پاک و توسعه اقتصاد چرخشی در واحدهای دام و طیور استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی فلاحی با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان در بخش دام و طیور گفت: استفاده از فناوریهای نوین مدیریت پسماند نظیر سامانههای بیوگاز، ضمن کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش چشمگیر بهرهوری واحدهای تولیدی را فراهم میکند.
وی افزود: سامانههای بیوگاز با فرآوری فضولات دامی در شرایط بیهوازی، گاز قابل استفادهای تولید میکنند که میتواند بهعنوان منبعی کارآمد برای تأمین گرمایش، تولید برق و کاهش هزینههای جاری در واحدهای تولیدی به کار گرفته شود.
فلاحی با تأکید بر اینکه حرکت به سمت دامداریها و مرغداریهای هوشمند و کمضایعات، یکی از مسیرهای اصلی ارتقای بهرهوری است، تصریح کرد: توسعه فناوریهای فرآوری کود، علاوه بر ارتقای استانداردهای بهداشتی، موجب کاهش آلودگی، تولید کود آلی باکیفیت و افزایش درآمد مستقیم بهرهبرداران میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت پسماند و تبدیل آن به انرژی در واحدهای تولیدی، گامی کلیدی و مؤثر در تحقق کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست و تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی استان فارس محسوب میشود که با جدیت در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.