مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان:
بیش از ۸۰ درصد مشترکان کرمانشاه الگوی مصرف آب را رعایت نمیکنند
تداوم مصرف بالا، افت فشار و قطعیهای مقطعی را تشدید میکند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با هشدار نسبت به افزایش بیسابقه مصرف آب در روزهای گرم سال، اعلام کرد که بیش از ۸۰ درصد مشترکان استان بالاتر از الگوی تعیینشده آب مصرف میکنند؛ موضوعی که به گفته وی، پایداری شبکه توزیع آب را با چالش جدی مواجه کرده و در برخی مناطق موجب افت فشار و قطعیهای مقطعی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، رضا داوودی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف آب همزمان با اوج گرمای تابستان، اظهار کرد: در حال حاضر از نظر تأمین منابع آب شرب مورد نیاز استان مشکلی وجود ندارد، اما همزمانی اوج مصرف با ساعات گرم روز باعث شده ظرفیت انتقال و توزیع شبکه در برخی نقاط پاسخگوی حجم بالای تقاضا نباشد.
وی افزود: در نتیجه این شرایط، در برخی مناطق استان شاهد افت فشار و قطعیهای مقطعی آب هستیم که میتواند آسایش و رفاه شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، مدیریت مصرف از سوی مشترکان نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه آبرسانی دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مشترکان استان بیش از الگوی تعیینشده آب مصرف میکنند، تصریح کرد: اگر روند فعلی مصرف ادامه یابد، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد خواهد شد و احتمال بروز تنشهای آبی در برخی مناطق افزایش مییابد.
داوودی از شهروندان خواست با رعایت توصیههای مدیریت مصرف، شرکت آب و فاضلاب را در حفظ پایداری جریان آب همراهی کنند و گفت: پرهیز از شستوشوی غیرضروری حیاط، معابر، پیادهروها و خودرو با شیلنگ آب، یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند از هدررفت حجم قابل توجهی از آب شرب جلوگیری کند.
وی همچنین بر ضرورت تغییر زمان آبیاری فضای سبز و باغچههای خانگی تأکید کرد و افزود: شهروندان بهتر است آبیاری را به ساعات خنک شبانهروز، یعنی اوایل صبح یا اواخر شب، موکول کنند و تا حد امکان از سامانههای آبیاری قطرهای و روشهای نوین آبیاری استفاده کنند تا ضمن حفظ فضای سبز، مصرف آب نیز به شکل محسوسی کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، تعمیر فوری شیرآلات معیوب، سیفونهای توالت و نشتیهای پنهان در شبکه داخلی ساختمانها را از دیگر راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف آب دانست و اظهار کرد: یک نشتی کوچک میتواند در طول شبانهروز صدها لیتر آب شرب را هدر دهد؛ بنابراین رسیدگی به این موارد، علاوه بر کاهش هزینه خانوارها، نقش مهمی در مدیریت منابع آب دارد.
داوودی همچنین استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب از جمله نصب پرلاتور بر روی شیرآلات را اقدامی مؤثر در کاهش مصرف عنوان کرد و گفت: این تجهیزات بدون کاهش محسوس فشار آب، مصرف را تا حدود ۳۰ درصد کاهش میدهند و میتوانند نقش قابل توجهی در صرفهجویی داشته باشند.
وی ادامه داد: کاهش مدت زمان استحمام، بستن شیر آب هنگام استفاده از مواد شوینده، شستوشوی اصولی ظروف و استفاده بهینه از آب در فعالیتهای روزمره نیز از جمله اقداماتی است که در مجموع میتواند مصرف آب خانوارها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در عبور از روزهای گرم تابستان خاطرنشان کرد: شبکه آبرسانی سرمایهای عمومی و متعلق به همه شهروندان است و حفظ پایداری آن نیازمند همکاری همگانی است. هر میزان که مشترکان در مدیریت مصرف همراهی بیشتری داشته باشند، امکان تأمین پایدار و توزیع عادلانه آب برای همه شهرها و روستاهای استان نیز افزایش خواهد یافت.
داوودی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به همراهی مردم در اجرای توصیههای مدیریت مصرف، تأکید کرد: رعایت الگوی مصرف، علاوه بر جلوگیری از افت فشار و قطعیهای مقطعی، به حفظ منابع ارزشمند آب و استمرار خدماترسانی مطلوب به تمامی مشترکان استان کمک خواهد کرد.