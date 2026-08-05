نمایشگاه عکس تعزیه لامرد و وراوی در شیراز افتتاح شد
نمایشگاه تخصصی عکسهای دیجیتال تعزیه استان فارس با تمرکز بر آیینهای نمایشی لامرد و وراوی، با نمایش ۴۴ اثر از ۱۳ عکاس، در کتابخانه ملی شیراز گشایش یافت.
به گزارش ایلنا، این نمایشگاه با سیاستگذاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور و انجمن عکاسان فارس برگزار شده و بخشی از آیینهای عاشورایی جنوب فارس را از دریچه هنر عکاسی به تصویر کشیده است.
در این نمایشگاه آثار ۱۳ عکاس فارس شامل محمدرضا امینصفایی، شهربانو ثابتسروستانی، ادیب حدائق، حمید حساس، محمد دولتشاه، محمدرضا عاطفی، علیرضا عباسی، صادق علوی، رقیه قربانی، داریوش مسیحنژاد، لیلی نوروزی، آرزو قربانی و فریبا ساعدی به نمایش درآمده است.
آثار ارائهشده در این مجموعه، جلوههایی از آیینهای تعزیه، ارادت مردم به فرهنگ عاشورا و مشارکت اجتماعی مردم لامرد و وراوی را روایت میکنند.
عکاسان در گرمای ۶۰ درجه روایتگر تعزیه شدند
مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، در آیین گشایش این نمایشگاه با قدردانی از تلاش عکاسان اظهار کرد: آنچه در این تصاویر ثبت شده، تنها ثبت یک رویداد نیست، بلکه روایت عشق، ایثار و ارادت مردم به مکتب عاشوراست.
وی افزود: عکاسان انجمن عکاسان فارس برای ثبت این آیینها در شرایط دشوار آبوهوایی و دمای ۵۰ تا ۶۰ درجه مناطق جنوبی حضور یافتند و با تحمل این شرایط، جلوههای مختلف تعزیه لامرد و وراوی را ثبت کردند.
رنجبر با اشاره به پیوند خانوادگی خود با این آیین گفت: بیش از پنج دهه است که خانواده من در مراسم تعزیه این منطقه حضور داشتهاند و این مکان همواره محل توسل و شفا برای مردم و ارادتمندان بوده است.
تعزیه لامرد ظرفیت ثبت جهانی دارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تأکید بر ظرفیتهای این آیین برای معرفی در سطح ملی و بینالمللی گفت: تعزیه لامرد با رعایت ظرافتها و جزئیات نمایشی، بهصورت کاملاً مردمی و خودجوش برگزار میشود.
وی ادامه داد: مشارکت مردم منطقه در برگزاری این مراسم و تأمین هزینههای آن، این آیین را به یک سرمایه فرهنگی تبدیل کرده است و بر همین اساس، موضوع ثبت جهانی آن مورد توجه قرار گرفته است.
عکاسی به ابزاری برای انتقال فرهنگ عاشورا تبدیل شده است
رنجبر همچنین ثبت تصویری آیینهای مذهبی را ابزاری مؤثر برای تقویت سرمایه اجتماعی و هویت فرهنگی و دینی دانست و گفت: این نمایشگاه میتواند زمینهای برای آشنایی نسل جوان با فلسفه عاشورا و هنر تعزیهخوانی و ایجاد ارتباط میان نسلهای مختلف باشد.
وی افزود: عکاسی در اینجا تنها یک هنر برای ثبت تصاویر نیست، بلکه به ابزاری برای حفظ و انتقال هویت فرهنگی و مذهبی تبدیل شده است.
برنامههای جدید انجمن عکاسان فارس اعلام شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین از برنامهریزی برای تقویت فعالیتهای انجمن عکاسان استان خبر داد و گفت: با تثبیت ارکان جدید انجمن، برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و تورهای عکاسی شهری و برونشهری در دستور کار قرار گرفته است.
رنجبر افزود: برای استفاده از ظرفیت عکاسان استان در حوزههای مختلف، آمادگی همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی وجود دارد و بهزودی نخستین پروژه مشترک با محوریت حفظ محیط زیست و همکاری دستگاه مرتبط آغاز خواهد شد.
این نمایشگاه با حضور جمعی از مدیران فرهنگی استان، مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور و هنرمندان و نخبگان عرصه عکاسی در کتابخانه ملی شیراز افتتاح شد.