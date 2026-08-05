واکنش مالک شمسآذر به اظهارات عضو شورای شهر قزوین:
زمین فروشنرفته را 70 میلیارد تومان به ما انداختند/ مسئولان استانی با تغییرکاربری زمین به ما کمک کردند
مالک باشگاه شمسآذر در واکنش به صحبتهای یکی از خبرنگاران درباره اظهارنظر عضو شورای شهر قزوین درباره انحراف کمک مالی شهرداری به شمسآذر تصریح کرد: از قول من به عضو شورا بگویید که یک زمین راکد که 2 بار در مزایده به فروش نرفته بود را 70 میلیارد تومان به ما انداختند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهرزاد نجفیان عصر امروز در نشست خبری پیش از آغاز لیگ برتر با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: سال گذشته بخش زیادی از شاکله تیم را از دست داده بودیم، اما اکنون با تلاش کادر فنی و مدیریت حدود 18 بازیکن جوان و مستعد را با قراردادهای چندساله در اختیار داریم. نگرانی خاصی بابت حفظ هسته اصلی تیم نداریم و اولویت ما نیز حفظ همین شاکله است.
وی ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی اضافه کرد: جدایی احتمالی دو بازیکن کلیدی اجتنابناپذیر است، چون هومن ربیعزاده و علیرضا جعفرپور پیشنهادات مالی خوبی دارند که خارج از توان ماست. هرچند فوتبال غیرقابل پیشبینی است، اما در حال حاضر احتمال جدایی آنها وجود دارد.
63 درصد رقم قراردادها را پرداخت کردیم
مالک باشگاه شمسآذر با تأکید بر رویکرد استعدادپروری این باشگاه گفت: ما بازیکن ستاره جذب نکردیم و همه نفرات ما جوانان آیندهدار هستند. این موضوع جا افتاده و عنوان آژاکس ایران را یدک میکشیم.
نجفیان افزود: عمده بازیکنان ما محصول آکادمی و تیمهای پایه باشگاه هستند و رسالت ما بر این است که جوانان را بپرورانیم و در اختیار دیگر تیمها بگذاریم. 63 درصد پرداختی ما به اعضای تیم بوده و مابقی نیز پرداخت خواهد شد.
رئیس هیأتمدیره باشگاه شمسآذر به مشکلات اقتصادی جدی اشاره کرد و گفت: ما یک شرکت صادرکننده بودیم، اما متأسفانه بیش از 100 روز است صادرات ما متوقف شده و مشکلات بانکی نیز مزید بر علت شده است. امروز واحدهای صنعتی روزهای خوبی را سپری نمیکنند.
تداوم همکاری با وحید رضایی
نجفیان در خصوص بودجه تیم تأکید کرد که با سیاست انقباضی وارد فصل جدید میشوند و ادامه داد: هنوز به مرحله تعیین بودجه نرسیدیم، اما به دنبال راهکارهایی برای خروج از بحران مالی هستیم. امیدواریم با حمایت مسئولان بتوانیم از این شرایط عبور کنیم. به اعتقاد ما نهایت پرداختی باید 75 درصد مبلغ قرارداد باشد، چرا که فصل گذشته نیمهکاره ماند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به صراحت اعلام کرد: وحید رضایی همچنان سرمربی این تیم خواهد بود و هدف ما ادامه همکاری با وحید رضایی است. عنصر وفاداری برای ما از تخصص مهمتر است و دوست داریم با این مربی به کارمان ادامه دهیم. در ضمن موضوع مدرک حرفهای مشکلی قابل حل است و مانع از همکاری با رضایی نخواهد شد.
مالک باشگاه شمسآذر در پایان درباره آینده ربیعزاده و جعفرپور گفت: تلاش زیادی برای حفظ آنها کردیم، اما اگر در نهایت جدا شوند، برایشان آرزوی موفقیت میکنیم. ما با سرمربی تیم هماهنگ هستیم و بر اساس لیست او برای جذب بازیکنان جدید اقدام خواهیم کرد.
انتقاد از خلف وعده مسئولان
نجفیان همچنین با گلایه از مسئولانی که در کمک به شمسآذر خلف وعده کردند، اضافه کرد: به هر حال امروز حدود 70 تا 80 میلیارد تومان بدهکاری و تراز منفی مالی داریم و این همان رقمی بود که مسئولان استان قزوین قول پرداخت به ما داده بودند.
وی در واکنش به صحبتهای یکی از خبرنگاران درباره اظهارنظر ولی چگینی عضو شورای شهر قزوین درباره انحراف کمک مالی شهرداری به شمسآذر تصریح کرد: از قول من به عضو شورا بگویید که یک زمین راکد که 2 بار در مزایده به فروش نرفته بود را 70 میلیارد تومان به ما انداختند.
نجفیان یادآور شد: در نهایت با کمک مسئولان استانی توانستیم این زمین را تغییرکاربری داده و برای آن ارزش افزوده ایجاد کنیم تا بخشی از مشکلات ما حل شود.