حمایت از قهرمانان ورزشی لرستان با جدیت ادامه دارد
استاندار لرستان گفت: وجود جوانان بااستعداد، غیور و توانمند در لرستان، مسوولیت مدیران را برای فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی سنگینتر میکند و حمایت از آنان با جدیت در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
به گزارش خبرنگارایلنا، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه چهاردهم مرداد ماه در دیدار با «محمدسامان بیرانوند» قهرمان ملی تیراندازی و دارنده نخستین سهمیه المپیک ایران در رشته تراپ، اظهارکرد: حضور چنین ورزشکارانی نشان میدهد که در ایران و به ویژه در لرستان، جوانانی با استعداد، غیرتمند و توانمند حضور دارند که میتوانند در میادین جهانی بدرخشند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.
وی با بیان اینکه این موفقیتها وظیفه مدیران را برای حمایت از نسل جوان دوچندان میکند، افزود: مدیریت استان خود را موظف میداند زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای ورزشی را فراهم کند تا جوانان بتوانند مسیر موفقیت را با انگیزه و حمایت بیشتری طی کنند.
شاهرخی با اشاره به اینکه قهرمانان ورزشی برای نسل جوان الگو هستند، تصریح کرد: محمدسامان بیرانوند تنها یک قهرمان ورزشی نیست، بلکه الگوی ارزشمندی برای جوانان استان است و موفقیتهای او مسیر تلاش، پشتکار و افتخارآفرینی را به نسل آینده نشان میدهد.
وی با تبریک افتخارآفرینی این ورزشکار لرستانی، اظهار کرد: شما برای استان لرستان تاریخسازی کردهاید و این موفقیت، افتخاری برای همه مردم استان است.
استاندار لرستان با اشاره به برنامههای پیشروی این ملیپوش تیراندازی افزود: امیدواریم در رقابتهای آینده به ویژه بازیهای المپیک ۲۰۲۸، با کسب نتایج درخشان، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه جهانی به اهتزاز درآورید و موجب شادی مردم ایران، به ویژه مردم لرستان شوید.
وی تاکید کرد: مجموعه مدیریت استان، از حوزه سیاسی و اجتماعی تا بخش ورزش و جوانان، با تمام ظرفیت در کنار قهرمانان ورزشی خواهد بود و حمایتهای لازم را برای موفقیت آنان در میادین بینالمللی انجام خواهد داد.
شاهرخی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری بر روی استعدادهای جوان، سرمایهگذاری برای آینده استان و کشور است و مدیریت لرستان این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد تا زمینه حضور هرچه بیشتر قهرمانان استان در رقابتهای جهانی و المپیک فراهم شود.