هشدار زرد هواشناسی؛ رگبار، رعد و برق و وزش باد در ارتفاعات مازندران

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۵ اعلام کرد که از روز پنجشنبه ۱۵ مرداد تا شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان تحت تأثیر ناپایداری‌های همرفتی قرار می‌گیرد.

بر اساس این اطلاعیه، رگبار باران، وزش باد و رعد و برق از مهم‌ترین پیامدهای این سامانه خواهد بود.

هواشناسی مازندران نسبت به احتمال آب‌گرفتگی محلی، جاری شدن روان‌آب، افزایش حجم آب رودخانه‌ها، کاهش دید افقی، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، اختلال در تردد و همچنین وقوع صاعقه هشدار داده است.

در این اطلاعیه از شهروندان و مسافران خواسته شده است از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند، از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در مناطق مرتفع پرهیز کرده و سایر اقدامات پیشگیرانه را برای کاهش خسارات احتمالی مدنظر قرار دهند.

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