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جزئیات جدید واریز اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کد ملی اعلام شد

جزئیات جدید واریز اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کد ملی اعلام شد
کد خبر : 1822673
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معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر در الگوی زمانی واریز اعتبار کالابرگ الکترونیکی خبر داد. بر اساس این طرح جدید، واریز اعتبار از ماه مرداد بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار در سه بازه زمانی متفاوت انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تغییرات جدید در فرآیند توزیع اعتبار کالابرگ، اعلام کرد که از ماه مردادماه، شارژ حساب‌ها بر اساس رقم آخر کد ملی انجام می‌گیرد.

بر اساس این دستورالعمل، واریز اعتبار به سه گروه تقسیم شده است:

۱. گروه اول: سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۰، ۱ و ۲ و همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، اعتبار خود را در ۱۵ هر ماه دریافت می‌کنند.

۲. گروه دوم: سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۳ تا ۶، در ۲۵ هر ماه حسابشان شارژ خواهد شد.

۳. گروه سوم: سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹، اعتبار خود را در ۵ روز ابتدایی ماه بعد دریافت می‌کنند.

به عنوان نمونه در ماه مرداد، واریزی‌های گروه اول در تاریخ ۱۵ مرداد، گروه دوم در ۲۵ مرداد و گروه سوم در ۵ شهریور انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است که میزان اعتبار اختصاص یافته به هر فرد، ماهیانه یک میلیون تومان خواهد بود.

اندایش همچنین ضمن تاکید بر تسویه مطالبات فروشگاه‌ها، از شهروندان خواست برای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌های مجاز، تنها از طریق پیام‌رسان «بله» و برنامه «شمیم» اقدام کنند. وی با

هشدار درباره کلاهبرداری‌ها تاکید کرد که تنها پیامک‌های ارسالی از سرشماره رسمی v.refah معتبر بوده و هیچ لینکی در آن‌ها وجود ندارد.

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