تردد زائران از مرزهای شلمچه و چذابه به مرز ۲ میلیون نفر رسید
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از ثبت یک میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۲۸ تردد در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه از آغاز طرح اربعین خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۸۳۵ هزار زائر ایرانی از این ۲ مرز وارد کشور شدهاند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، یزدان خسروی امروز چهارشنبه اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تا پایان روز ۱۳ مرداد، در مجموع ۸۳۵ هزار و ۶۵۱ زائر ایرانی از طریق مرزهای شلمچه و چذابه وارد کشور شدهاند که ۶۷۴ هزار و ۷۱۰ نفر از مرز شلمچه و ۱۶۰ هزار و ۹۴۱ نفر از مرز چذابه وارد ایران شدهاند.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۹۲۹ هزار و ۷۶۴ زائر ایرانی نیز از مرزهای خوزستان راهی عتبات عالیات شدند که از این تعداد، ۷۳۴ هزار و ۲۶۳ نفر از مرز شلمچه و ۱۹۵ هزار و ۵۰۱ نفر از مرز چذابه از کشور خارج شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به تردد اتباع خارجی گفت: در این مدت ۴۵ هزار و ۲۸۳ تبعه خارجی وارد کشور و ۱۵۷ هزار و ۸۳۰ تبعه خارجی نیز از مرزهای شلمچه و چذابه خارج شدهاند.
خسروی مجموع تردد ثبتشده در مرزهای استان را یک میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۲۸ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۱۶ تردد در پایانه مرزی شلمچه و ۳۹۷ هزار و ۵۱۲ تردد در پایانه مرزی چذابه به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به تداوم روند بازگشت زائران، از مسافران خواست پیش از حرکت، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزها را از طریق سامانه ۱۴۱ بررسی کرده و با برنامهریزی مناسب، زمان سفر خود را مدیریت کنند.