ارائه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ خدمت درمانی به زائران اربعین در مرز چذابه

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح سلامت اربعین تاکنون، مجموع خدمات درمانی ارائه‌شده به زائران در مرز چذابه به ۷ هزار و ۷۲۰ مورد رسیده که بخش عمده آن در درمانگاه مرزی شهید هاشمی انجام شده است.

وی افزود: درمانگاه مرزی شهید هاشمی با ارائه سه هزار و ۳۷۶ خدمت، بیشترین مراجعه‌کننده را داشته است. همچنین نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی به ۲ هزار و ۵۸۳ نفر، اورژانس بیمارستانی به ۶۴۷ نفر و درمانگاه ثامن حمیدیه به ۶۲۴ زائر خدمات درمانی ارائه کرده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به اعزام ۴۹۰ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی، گفت: تمامی ظرفیت‌های نظام سلامت استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در مرز چذابه به کار گرفته شده است.

وی تأکید کرد: در ایام اربعین، ناوگان اورژانس، کادر درمان، تجهیزات پزشکی و ذخایر دارویی به‌صورت کامل در مرز چذابه مستقر هستند تا خدمات درمانی و امدادی بدون وقفه به زائران حسینی ارائه شود.

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