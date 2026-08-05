ارائه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ خدمت درمانی به زائران اربعین در مرز چذابه
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از ارائه ۷ هزار و ۷۲۰ خدمت درمانی به زائران اربعین در مرز چذابه از ۲۹ تیر تا ۱۴ مرداد خبر داد و گفت: درمانگاه مرزی شهید هاشمی بیشترین حجم خدمات را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح سلامت اربعین تاکنون، مجموع خدمات درمانی ارائهشده به زائران در مرز چذابه به ۷ هزار و ۷۲۰ مورد رسیده که بخش عمده آن در درمانگاه مرزی شهید هاشمی انجام شده است.
وی افزود: درمانگاه مرزی شهید هاشمی با ارائه سه هزار و ۳۷۶ خدمت، بیشترین مراجعهکننده را داشته است. همچنین نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی به ۲ هزار و ۵۸۳ نفر، اورژانس بیمارستانی به ۶۴۷ نفر و درمانگاه ثامن حمیدیه به ۶۲۴ زائر خدمات درمانی ارائه کردهاند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با اشاره به اعزام ۴۹۰ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی، گفت: تمامی ظرفیتهای نظام سلامت استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در مرز چذابه به کار گرفته شده است.
وی تأکید کرد: در ایام اربعین، ناوگان اورژانس، کادر درمان، تجهیزات پزشکی و ذخایر دارویی بهصورت کامل در مرز چذابه مستقر هستند تا خدمات درمانی و امدادی بدون وقفه به زائران حسینی ارائه شود.