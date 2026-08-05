به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز بوده و هیچ‌گونه انسداد یا محدودیت ترافیکی در جاده‌های استان وجود ندارد.

وی افزود: در محورهای پرتردد از جمله محدوده گردنه چهارزبر و شهر بیستون، حجم ترافیک سنگین است، اما با مدیریت نیروهای پلیس و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، تردد خودروها به‌صورت روان در جریان است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بخش عمده سفرهای کنونی مربوط به بازگشت زائران اربعین از مرز خسروی است، تصریح کرد: تردد زائران در مسیر رفت تقریباً به پایان رسیده و تمرکز پلیس بر مدیریت ایمن موج بازگشت و روان‌سازی ترافیک در محورهای اصلی استان است.

جعفری، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان را مهم‌ترین عامل تهدیدکننده ایمنی سفرهای بازگشت دانست و گفت: بسیاری از رانندگان پس از طی مسافت‌های طولانی و بدون استراحت کافی پشت فرمان قرار می‌گیرند که این موضوع احتمال وقوع حوادث رانندگی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تصادفات این ایام ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان است؛ از این رو از زائران درخواست می‌کنیم پیش از آغاز سفر و همچنین در طول مسیر، استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی در شرایط خستگی یا خواب‌آلودگی خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه همچنین از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، پرهیز از سبقت غیرمجاز و توجه کامل به قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند و از هرگونه شتاب برای رسیدن به مقصد پرهیز کنند.

جعفری در ادامه به تشریح آمار حوادث جاده‌ای در ایام اجرای طرح اربعین پرداخت و گفت: از ابتدای اجرای طرح ترافیکی پلیس ویژه اربعین از ۲۵ تیرماه تاکنون، مجموع تصادفات جاده‌ای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده تأثیر اقدامات کنترلی و همکاری رانندگان در رعایت مقررات است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: با وجود کاهش تعداد کل تصادفات، متأسفانه آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی افزایش یافته و شمار فوتی‌ها از هفت نفر در مدت مشابه سال گذشته به ۱۰ نفر در سال جاری رسیده است؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر رانندگان به اصول ایمنی و استراحت کافی در مسیر را دوچندان می‌کند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه در پایان از زائران اربعین خواست با صبوری، مدیریت زمان سفر و رعایت توصیه‌های پلیس، در کاهش حوادث رانندگی و بازگشت ایمن همه زائران به شهرهای خود مشارکت کنند.

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