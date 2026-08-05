مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛
ثبت فارس ۹۹ هزار و ۲۷۸ سند مالکیت تکبرگ صادر کرد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از صدور ۹۹ هزار و ۲۷۸ فقره سند مالکیت تکبرگ از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد و گفت: بیش از ۲۴ هزار سند دفترچهای نیز در این مدت به سند تکبرگ تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به عملکرد این ادارهکل در حوزه صدور اسناد مالکیت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، فرآیند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ با جدیت در ادارات تابعه ثبتی دنبال شده و تاکنون ۲۴ هزار و ۶۰۰ فقره سند دفترچهای به سند تکبرگ تبدیل شده است.
وی افزود: از مجموع ۹۹ هزار و ۲۷۸ فقره سند مالکیت تکبرگ صادرشده در فارس، بیش از ۴۹ هزار فقره مربوط به تعویض اسناد تکبرگ با اسناد تکبرگ جدید و بیش از ۲۵ هزار فقره نیز اسناد اولیه تکبرگ بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس، اجرای بهینه برنامه عملیاتی ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از اولویتهای این ادارهکل عنوان کرد و گفت: سرعتبخشی به رسیدگی و صدور آرای هیأتهای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و تسریع در فرآیند صدور اسناد در چارچوب قانون ساماندهی، بهصورت مستمر پیگیری میشود.
نخعی افزود: عملکرد واحدهای ثبتی استان در این حوزهها توسط کارشناسان ادارهکل بهصورت روزانه رصد میشود تا روند رسیدگی به پروندهها و ارائه خدمات به مردم با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اقدامات ادارهکل ثبت اسناد و املاک فارس برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: برگزاری جلسات هفتگی و تشکیل تیمی متشکل از کارشناسان ثبت فارس برای همکاری با دستگاههای مرتبط، از جمله اقداماتی است که در سال گذشته و سال جاری در این زمینه انجام شده است.
مدیرکل ثبت فارس با تأکید بر اینکه اجرای مطلوب این قانون نیازمند همکاری دستگاههای مختلف است، گفت: انتظار میرود ادارات و سازمانهای مرتبط ضمن استمرار تعامل و انجام تعهدات خود، زمینه اجرای هرچه بهتر این قانون را فراهم کنند.
نخعی در پایان ابراز امیدواری کرد روند خدماترسانی در حوزههای ثبتی در استان ادامه یابد و کارکنان ادارات ثبت فارس با تلاش مضاعف و روحیه جهادی، اجرای برنامههای ابلاغی سازمان ثبت را با جدیت دنبال کنند.