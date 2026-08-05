به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه صدور اسناد مالکیت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ با جدیت در ادارات تابعه ثبتی دنبال شده و تاکنون ۲۴ هزار و ۶۰۰ فقره سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شده است.

وی افزود: از مجموع ۹۹ هزار و ۲۷۸ فقره سند مالکیت تک‌برگ صادرشده در فارس، بیش از ۴۹ هزار فقره مربوط به تعویض اسناد تک‌برگ با اسناد تک‌برگ جدید و بیش از ۲۵ هزار فقره نیز اسناد اولیه تک‌برگ بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس، اجرای بهینه برنامه عملیاتی ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از اولویت‌های این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: سرعت‌بخشی به رسیدگی و صدور آرای هیأت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و تسریع در فرآیند صدور اسناد در چارچوب قانون ساماندهی، به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

نخعی افزود: عملکرد واحدهای ثبتی استان در این حوزه‌ها توسط کارشناسان اداره‌کل به‌صورت روزانه رصد می‌شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات به مردم با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: برگزاری جلسات هفتگی و تشکیل تیمی متشکل از کارشناسان ثبت فارس برای همکاری با دستگاه‌های مرتبط، از جمله اقداماتی است که در سال گذشته و سال جاری در این زمینه انجام شده است.

مدیرکل ثبت فارس با تأکید بر اینکه اجرای مطلوب این قانون نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، گفت: انتظار می‌رود ادارات و سازمان‌های مرتبط ضمن استمرار تعامل و انجام تعهدات خود، زمینه اجرای هرچه بهتر این قانون را فراهم کنند.

نخعی در پایان ابراز امیدواری کرد روند خدمات‌رسانی در حوزه‌های ثبتی در استان ادامه یابد و کارکنان ادارات ثبت فارس با تلاش مضاعف و روحیه جهادی، اجرای برنامه‌های ابلاغی سازمان ثبت را با جدیت دنبال کنند.

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