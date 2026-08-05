به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهر کیامهر در گفت و گو با خبرنگاران،با اشاره به عملکرد ۱۰۲ روزه طرح ملی «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۶ هزار و ۳۱۵ انشعاب غیرمجاز برق در سطح آذربایجان‌غربی شناسایی و جمع‌آوری شده که معادل تحقق ۱۰۸ درصدی اهداف پیش‌بینی‌شده در این بخش است.

وی افزود: در همین مدت، ۱۰ هزار و ۹۶۷ کنتور معیوب در نقاط مختلف استان تعویض شده که نشان‌دهنده تحقق ۱۶۰ درصدی برنامه‌های تعیین‌شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ادامه داد: طی ۱۰۲ روز اجرای این طرح، ۱۴ هزار و ۴۸۳ انشعاب جدید برق واگذار و ۴۵۸ کیلومتر از شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

کیامهر با بیان اینکه نظارت بر مصرف برق در بخش کشاورزی نیز با جدیت دنبال شده است، گفت: در این مدت ۲۰ هزار و ۱۶ مورد تست و بازرسی چاه‌های کشاورزی انجام شده که نقش مهمی در مدیریت مصرف، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و حفظ پایداری شبکه برق داشته است.

وی کشف ۱۸۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز، نصب ۱۰ هزار و ۲۸۳ کنتور جدید، نصب پنج هزار و ۷۷۸ فیوز محدودکننده، انجام سه هزار و ۳۳۶ تست کنتور مساجد و بازرسی ۸۷۹ حلقه چاه غیرمجاز را از دیگر دستاوردهای طرح ملی مهتاب برشمرد.

کیامهر تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش تلفات انرژی، موجب احصای بیش از ۴۵ هزار و ۴۶۲ مگاوات‌ساعت انرژی و کاهش حدود ۴۲ مگاوات از بار شبکه برق استان شده که این میزان معادل برق مورد نیاز بیش از ۲۰ هزار خانوار در ساعات اوج مصرف است.

وی با اشاره به ادامه اجرای طرح تا پایان شهریورماه گفت: طرح ملی مهتاب با مشارکت ۲۲۱ اکیپ عملیاتی و ۲۵۰ نیروی اجرایی در سراسر استان ادامه دارد و با وجود تحقق عملکردی فراتر از اهداف تعیین‌شده، طی ۴۸ روز آینده نیز اقدامات فنی، نظارتی و مقابله با مصرف‌های غیرمجاز برق با جدیت دنبال خواهد شد.

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