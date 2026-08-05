تداوم روند افزایشی دما در سطح استان اردبیل/ وضعیت جوی گرم تا اواسط هفته آینده ماندگار است
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی روند افزایشی دمای هوا در سطح استان اردبیل همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، مجید کوهی در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس تحلیل برونداد مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، جو استان اردبیل تا اوایل هفته آینده تحت تأثیر الگوی تابستانه و جریانات شمالی قرار خواهد داشت و طی روزهای پایانی هفته ، روند افزایش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین، به دلیل شرایط فصلی و محلی، رشد ابرهای همرفتی و رگبارهای پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق، در مناطق جنوبی استان طی ساعات بعدازظهر روز چهارشنبه دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: از روز پنجشنبه تا عصر جمعه، با تقویت جریانات شمالی، دمای هوا روندی نزولی خواهد داشت، در این بازه، بهویژه در نوار شرقی و مناطق همجوار با استان گیلان، شاهد افزایش پوشش ابر، کاهش ارتفاع کف ابر، پدیده مه و رخداد بارش خفیف باران و باران ریزه خواهیم بود.
کوهی با بیان اینکه وزش باد در اکثر ساعات ملایم تا متوسط برآورد میشود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت باد با جهت غالب شرقی قابل پیشبینی است، افزود:از روز شنبه، روند افزایش دما آغاز و در روز یکشنبه تشدید خواهد شد؛ این وضعیت جوی گرم تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود.
وی بیان کرد:اگرچه انتظار نمیرود بیشینه دما به رکوردهای ثبتشده در تیر و نیمه اول مردادماه سال جاری برسد، اما به دلیل تداوم طولانیمدت تر این موج گرمایی، رعایت توصیههای ایمنی ضروری است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل خاطرنشان کرد: به هماستانیها توصیه میشود ضمن مدیریت بهینه مصرف آب و برق، از حضور طولانیمدت در فضای باز طی ساعات اوج تابش خورشید بهمنظور پیشگیری از گرمازدگی و پرتوهای فرابنفش (UV) اجتناب ورزند.