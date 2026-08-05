به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «امین رجب‌پور» اظهار کرد: هجدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه قره‌داغ از ۶ تا ۱۰ مهرماه سال جاری میزبان هنرمندان سراسر کشور در شهرستان اهر خواهد بود.

وی با تأکید بر تغییر رویکرد این رویداد هنری افزود: تلاش دبیرخانه بر این است که جشنواره از یک رویداد مقطعی صرف خارج شده و به پایگاهی مستمر برای تولید اندیشه و جریان‌سازی فرهنگی در طول سال تبدیل شود.

دبیر اجرایی جشنواره ادامه داد: اولویت اصلی این دوره، توسعه تئاتر خیابانی و حذف هرگونه فاصله فیزیکی و مفهومی میان هنرمندان و جامعه مخاطبان است تا آثار نمایشی به بطن جامعه و فضای باز منتقل شوند.

رجب‌پور درباره محورهای موضوعی جشنواره گفت: توجه به شعار سال، جلب مشارکت‌های مردمی، پرداختن به مفاهیم ایثار و مقاومت و مستندسازی تجربیات زیسته از جمله اولویت‌های محتوایی دبیرخانه در بررسی و انتخاب آثار است.

وی در خصوص شرایط فنی شرکت در جشنواره اظهار کرد: با توجه به ماهیت رویداد، نمایش‌های متقاضی باید در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه طراحی شوند و به منظور تسهیل در امور اجرایی و اسکان، ظرفیت اعضای هر گروه نمایشی حداکثر ۸ نفر در نظر گرفته شده است.

دبیر اجرایی جشنواره با اعلام ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به عنوان آخرین مهلت ارسال آثار، درباره نحوه ثبت‌نام گفت: متقاضیان باید ابتدا مراحل ثبت‌نام اولیه را در درگاه اینترنتی «ایران تئاتر» انجام دهند و سپس فایل تصویری اثر خود را از طریق ایجاد لینک در گوگل‌درایو به پست الکترونیکی دبیرخانه به نشانی arasbarantheaterfestival@gmail.com ارسال کنند.

رجب‌پور درباره حمایت‌های مالی جشنواره اظهار کرد: دبیرخانه به منظور حمایت از تولیدات هنری، برای گروه‌های راه‌یافته از سایر استان‌های کشور مبلغی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال و برای گروه‌های استانی پذیرفته‌شده در بخش نهایی، مبلغی معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان کمک‌هزینه ورودی پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به تعهدات اجرایی گروه‌های نمایشی تأکید کرد: شرط اساسی حضور در این جشنواره، ارتباط مستقیم با مردم است و بر همین اساس تمامی گروه‌های پذیرفته‌شده ملزم هستند در ایام برگزاری جشنواره حداقل ۵ اجرای عمومی رایگان برای شهروندان داشته باشند.

دبیر اجرایی هجدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه قره‌داغ در پایان خاطرنشان کرد: هنرمندان برای پیگیری امور ثبت‌نام و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند به نشانی دبیرخانه واقع در آذربایجان‌شرقی، شهرستان اهر، خیابان رسالت، بالاتر از باشگاه کوثر، تپه دیزلیش، مجتمع فرهنگی و هنری اهر مراجعه یا با شماره تلفن‌های ۰۴۱۴۴۳۴۱۳۴۴ و ۰۹۱۴۱۲۸۲۱۴۸ تماس حاصل کنند.

جشنواره سراسری تئاتر کوتاه قره‌داغ از رویدادهای هنری شاخص شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود که هر ساله با حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف در شهرستان اهر برگزار می‌شود.

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