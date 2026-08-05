به گزارش ایلنا، این نشست با حضور خالقداری، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس و نمایندگان دفتر امنیتی استانداری، شهرداری شیراز، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، صنعت، معدن و تجارت، جمعیت هلال‌احمر، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان آتش‌نشانی و بسیج مهندسین سپاه فجر استان فارس برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت ارزیابی فنی واحدهای مسکونی و ساختمان‌های آسیب‌دیده بررسی و بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق، منسجم و قابل استناد از میزان خسارات و تعداد واحدهای ارزیابی‌شده تأکید شد.

حاضران همچنین ساماندهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها، واحدهای مسکونی و افراد آسیب‌دیده را مورد بررسی قرار دادند و بر استفاده از روش‌های نوین برای مستندسازی وضعیت موجود و ثبت دقیق اطلاعات میدانی تأکید کردند.

در ادامه، راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، خدماتی، فنی و اجرایی برای تسریع در آواربرداری، ارزیابی خسارات و تعیین وضعیت ساختمان‌های آسیب‌دیده بررسی شد.

در این نشست بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی پیش از وقوع بحران، تعیین دقیق شرح وظایف، دسترسی سریع به اطلاعات و ایجاد سازوکار مناسب برای تبادل داده‌ها تأکید شد.

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