بازگشت ۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان البرز به چرخه تولید
در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۱۳ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان البرز قلعوقمع و ۵ هزار مترمربع از این اراضی آزادسازی و به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، این عملیات با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، حفظ اراضی زراعی و صیانت از ظرفیتهای تولید بخش کشاورزی انجام شد و با حضور عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان البرز، مدیریت امور اراضی شهرستان و نیروهای شهرداری به اجرا درآمد.
در جریان این عملیات، مواردی شامل دیوارکشی، محوطهسازی، احداث بنا، ورقکشی، نردهکشی، نصب پایه فنس و دپوی مصالح ساختمانی که بدون اخذ مجوز قانونی در اراضی کشاورزی ایجاد شده بود، قلعوقمع شد.
برخورد قانونی با هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی با جدیت ادامه خواهد داشت و حفاظت از این اراضی بهعنوان سرمایهای ملی و بستر تأمین امنیت غذایی، از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی است.