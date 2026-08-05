بازگشت ۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان البرز به چرخه تولید

به گزارش ایلنا از قزوین، این عملیات با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، حفظ اراضی زراعی و صیانت از ظرفیت‌های تولید بخش کشاورزی انجام شد و با حضور عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان البرز، مدیریت امور اراضی شهرستان و نیروهای شهرداری به اجرا درآمد.

در جریان این عملیات، مواردی شامل دیوارکشی، محوطه‌سازی، احداث بنا، ورق‌کشی، نرده‌کشی، نصب پایه فنس و دپوی مصالح ساختمانی که بدون اخذ مجوز قانونی در اراضی کشاورزی ایجاد شده بود، قلع‌وقمع شد.

برخورد قانونی با هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی با جدیت ادامه خواهد داشت و حفاظت از این اراضی به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و بستر تأمین امنیت غذایی، از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است.

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