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عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات در قزوین انجام می‌شود

عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات در قزوین انجام می‌شود
کد خبر : 1822312
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین از اجرای عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی در قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور با اعلام این خبر گفت: در راستای پاکسازی و ایمن‌سازی اراضی، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی، توسط یگان‌های متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه 14 مرداد 1405 از ساعت 7:30 تا 10 صبح در محل پادگان لشکر 16 زرهی قزوین انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه کلیه مراحل این عملیات کاملاً برنامه‌ریزی شده و تحت نظارت دقیق نیروهای متخصص ارتش است، تصریح کرد: با توجه به ماهیت این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق اطراف پادگان وجود دارد؛ لذا از عموم شهروندان محترم تقاضا می‌شود در صورت شنیدن صدا، ضمن حفظ آرامش، هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.

معاون امنیتی استاندار قزوین در پایان به شهروندان ساکن در مجاورت پادگان لشکر 16 زرهی توصیه کرد: برای پیشگیری از بروز خسارت‌های احتمالی ناشی از موج انفجار، درب‌های شیشه‌ای و پنجره‌های منازل خود را در بازه زمانی مذکور باز نگه دارند.

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