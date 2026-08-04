یک فوتی و یک مصدوم در تصادف شدید زیرگذر شهرک گلستان شیراز
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از جانباختن یک نفر و مصدوم شدن یک نفر دیگر در پی تصادف شدید یک دستگاه پراید در زیرگذر شهرک گلستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، هادی عیدیپور گفت: ساعت ۱۴:۵۸ روز ۱۲ مردادماه، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، تیمهای عملیاتی ایستگاه ۸ آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: یک دستگاه سواری پراید پس از انحراف از مسیر اصلی، با شدت با ستون روشنایی معبر برخورد کرده بود که در این حادثه راننده خودرو در دم جان باخت و سرنشین آن مصدوم شد.
عیدیپور ادامه داد: با توجه به محبوس شدن سرنشینان در کابین خودرو، آتشنشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیکی، بدنه خودرو را برش داده و افراد را از داخل خودرو خارج کردند و برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس و انتظامی تحویل دادند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز همچنین گفت: با توجه به نشت سوخت و سقوط پایه روشنایی، نیروهای عملیاتی برای جلوگیری از وقوع حوادث ثانویه، اقدامات لازم برای ایمنسازی محل حادثه را انجام دادند.