دهمین آتشسوزی در یک ماه؛ بالگرد برای مهار حریق میانکاله به پرواز درآمد
پناهگاه حیات وحش میانکاله برای دهمین بار طی یک ماه گذشته طعمه حریق شد؛ آتشسوزی جدید که از امروز در این زیستگاه ارزشمند آغاز شده، با اعزام نیروهای امدادی و یک فروند بالگرد در حال مهار است.
به گزارش ایلنا، پناهگاه حیات وحش میانکاله برای دهمین بار طی یک ماه اخیر دچار آتشسوزی شد و همزمان با آغاز عملیات زمینی، یک فروند بالگرد نیز برای کمک به مهار حریق به منطقه اعزام شد.
به دنبال وقوع این آتشسوزی، محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در نخستین دقایق در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. همچنین با هماهنگی فرمانداری بهشهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران و سایر دستگاههای اجرایی، تجهیزات، ماشینآلات، تانکرهای آب و نیروهای پشتیبان برای جلوگیری از گسترش آتش به منطقه اعزام شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تأیید این حادثه گفت: پس از اعلام وقوع حریق، نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش با مشارکت دستگاههای مختلف در حال انجام است.
محمدرضا کنعانی افزود: برای جلوگیری از سرایت آتش به بخشهای دیگر، عملیات اطفا بهصورت همزمان در چند نقطه در حال اجراست و اعزام بالگرد با هدف تسریع در مهار حریق انجام شده است.
وی با اشاره به پایش مستمر منطقه در روزهای گذشته اظهار کرد: حضور مداوم محیطبانان در میانکاله موجب شد کانونهای جدید آتش در سریعترین زمان شناسایی و پیش از گسترش، اقدامات کنترلی انجام شود.
کنعانی از همکاری فرمانداری بهشهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری، شهرداریها، جمعیت هلالاحمر، دستگاههای اجرایی و جوامع محلی در عملیات اطفای حریق قدردانی کرد و گفت: عملیات پایش، کنترل و لکهگیری تا خاموش شدن کامل تمامی کانونهای آتش ادامه خواهد داشت.
پناهگاه حیات وحش میانکاله در شرق مازندران، یکی از مهمترین ذخیرهگاههای زیستکره جهان و نخستین تالاب ثبتشده ایران در کنوانسیون رامسر است. این منطقه با تنوع زیستی کمنظیر، زیستگاه صدها گونه جانوری و محل زمستانگذرانی پرندگان مهاجر به شمار میرود و تکرار آتشسوزیهای اخیر، نگرانیها درباره آسیب به این زیستگاه ارزشمند را افزایش داده است.