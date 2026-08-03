به گزارش ایلنا، پناهگاه حیات وحش میانکاله برای دهمین بار طی یک ماه اخیر دچار آتش‌سوزی شد و هم‌زمان با آغاز عملیات زمینی، یک فروند بالگرد نیز برای کمک به مهار حریق به منطقه اعزام شد.

به دنبال وقوع این آتش‌سوزی، محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در نخستین دقایق در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. همچنین با هماهنگی فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های اجرایی، تجهیزات، ماشین‌آلات، تانکرهای آب و نیروهای پشتیبان برای جلوگیری از گسترش آتش به منطقه اعزام شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تأیید این حادثه گفت: پس از اعلام وقوع حریق، نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش با مشارکت دستگاه‌های مختلف در حال انجام است.

محمدرضا کنعانی افزود: برای جلوگیری از سرایت آتش به بخش‌های دیگر، عملیات اطفا به‌صورت هم‌زمان در چند نقطه در حال اجراست و اعزام بالگرد با هدف تسریع در مهار حریق انجام شده است.

وی با اشاره به پایش مستمر منطقه در روزهای گذشته اظهار کرد: حضور مداوم محیط‌بانان در میانکاله موجب شد کانون‌های جدید آتش در سریع‌ترین زمان شناسایی و پیش از گسترش، اقدامات کنترلی انجام شود.

کنعانی از همکاری فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر، دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در عملیات اطفای حریق قدردانی کرد و گفت: عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری تا خاموش شدن کامل تمامی کانون‌های آتش ادامه خواهد داشت.

پناهگاه حیات وحش میانکاله در شرق مازندران، یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره جهان و نخستین تالاب ثبت‌شده ایران در کنوانسیون رامسر است. این منطقه با تنوع زیستی کم‌نظیر، زیستگاه صدها گونه جانوری و محل زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر به شمار می‌رود و تکرار آتش‌سوزی‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره آسیب به این زیستگاه ارزشمند را افزایش داده است.



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