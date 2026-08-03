خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار استاندار قزوین با وزیر کشور؛

تأکید بر توسعه زیرساختی، انرژی‌های پاک و ثبت جهانی میراث فرهنگی

تأکید بر توسعه زیرساختی، انرژی‌های پاک و ثبت جهانی میراث فرهنگی
کد خبر : 1822122
لینک کوتاه کپی شد.

محمد نوذری استاندار قزوین، در ادامه پیگیری‌های مستمر جهت تسریع در روند توسعه و ارتقای شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی استان، با اسکندر مومنی وزیر کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا از قزوین، در این دیدار محمدنوذری با ارائه گزارشی از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان، بر ضرورت توجه ویژه دولت به ظرفیت‌های بالقوه قزوین تاکید کرد.

استاندار قزوین در این دیدار ضمن تبیین اولویت‌های اجرایی استان، موضوع تکمیل پروژه‌های مدارس و زیرساخت‌های آموزشی را از جمله اولویت‌های اصلی برای بهبود سرمایه‌های انسانی منطقه دانست.

محمدنوذری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و گذار به اقتصاد سبز، خواستار حمایت ویژه وزارت کشور و نهادهای مرتبط از طرح‌های استقرار پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر در استان شد. 

استاندار قزوین در بخش میراث فرهنگی و گردشگری نیز بر لزوم حمایت‌های ویژه دولت برای نهایی‌سازی فرآیند ثبت جهانی قلعه الموت به عنوان نمادی از هویت تاریخی ایران تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل