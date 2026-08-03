دیدار استاندار قزوین با وزیر کشور؛
تأکید بر توسعه زیرساختی، انرژیهای پاک و ثبت جهانی میراث فرهنگی
محمد نوذری استاندار قزوین، در ادامه پیگیریهای مستمر جهت تسریع در روند توسعه و ارتقای شاخصهای اقتصادی-اجتماعی استان، با اسکندر مومنی وزیر کشور دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، در این دیدار محمدنوذری با ارائه گزارشی از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان، بر ضرورت توجه ویژه دولت به ظرفیتهای بالقوه قزوین تاکید کرد.
استاندار قزوین در این دیدار ضمن تبیین اولویتهای اجرایی استان، موضوع تکمیل پروژههای مدارس و زیرساختهای آموزشی را از جمله اولویتهای اصلی برای بهبود سرمایههای انسانی منطقه دانست.
محمدنوذری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و گذار به اقتصاد سبز، خواستار حمایت ویژه وزارت کشور و نهادهای مرتبط از طرحهای استقرار پنلهای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر در استان شد.
استاندار قزوین در بخش میراث فرهنگی و گردشگری نیز بر لزوم حمایتهای ویژه دولت برای نهاییسازی فرآیند ثبت جهانی قلعه الموت به عنوان نمادی از هویت تاریخی ایران تأکید کرد.