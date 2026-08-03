به گزارش ایلنا از قزوین، در این دیدار محمدنوذری با ارائه گزارشی از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان، بر ضرورت توجه ویژه دولت به ظرفیت‌های بالقوه قزوین تاکید کرد.

استاندار قزوین در این دیدار ضمن تبیین اولویت‌های اجرایی استان، موضوع تکمیل پروژه‌های مدارس و زیرساخت‌های آموزشی را از جمله اولویت‌های اصلی برای بهبود سرمایه‌های انسانی منطقه دانست.

محمدنوذری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و گذار به اقتصاد سبز، خواستار حمایت ویژه وزارت کشور و نهادهای مرتبط از طرح‌های استقرار پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر در استان شد.

استاندار قزوین در بخش میراث فرهنگی و گردشگری نیز بر لزوم حمایت‌های ویژه دولت برای نهایی‌سازی فرآیند ثبت جهانی قلعه الموت به عنوان نمادی از هویت تاریخی ایران تأکید کرد.

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