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محدودیت های ترافیکی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز

محدودیت های ترافیکی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز
کد خبر : 1822048
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سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس، محدودیت‌های ترافیکی مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهر شیراز را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ولی کریمی، بیان کرد: بر این اساس از ساعت ۷ صبح روز اربعین (۱۳ مرداد) در محدوده چهار راه پارامونت و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین (ع)، بلوار کریم خان زند از دروازه سعدی تا میدان امام حسین (ع) و کلیه انشعابات آن، بلوار هجرت تقاطع فردوسی تا چهارراه شاهزاده قاسم، چهار راه مشیر به سمت چهار راه پیروزی و چهارراه مصدق به سمت چهار راه پیروزی محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرپرست پلیس راهور فارس خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ترافیکی تا پایان برگزاری مراسم روز اربعین ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود شهروندان ضمن همکاری و همراهی با ماموران پلیس راهور در زمان اعمال محدودیت از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

 

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