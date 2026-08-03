تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان از یک میلیون و ۷۲۸ هزار نفر گذشت

به گزارش ایلنا از خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: در این مدت، یک میلیون و ۳۸۷ هزار و ۹۹۷ تردد از مرز شلمچه و ۳۴۰ هزار و ۲۶۵ تردد از مرز چذابه ثبت شده که نشان‌دهنده حجم بالای تردد زائران از مرزهای استان است.

وی افزود: در مجموع ۶۹۷ هزار و ۳۰۴ تردد ورودی به کشور از مرزهای خوزستان ثبت شده که شامل ۶۵۸ هزار و ۷۷۲ زائر ایرانی و ۳۸ هزار و ۵۳۲ زائر خارجی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه یک میلیون و ۳۰ هزار و ۹۵۸ زائر از مرزهای استان عازم عتبات عالیات شده‌اند، گفت: از این تعداد، ۹۰۲ هزار و ۵۹۶ نفر زائر ایرانی و ۱۲۸ هزار و ۳۶۲ نفر از اتباع خارجی بوده‌اند.

خسروی با اشاره به جزئیات تردد در مرز چذابه بیان کرد: در این مدت، ۱۲۸ هزار و ۳۳ زائر ایرانی و هشت هزار و ۶۹۹ زائر خارجی از این مرز وارد کشور شدند و همچنین ۱۸۷ هزار و پنج زائر ایرانی و ۱۶ هزار و ۵۲۸ زائر خارجی از طریق چذابه از کشور خارج شدند.

وی ادامه داد: در مرز شلمچه نیز ۵۳۰ هزار و ۷۳۹ تردد ورودی و ۷۱۵ هزار و ۵۹۱ تردد خروجی زائران ایرانی به ثبت رسید. همچنین ۲۹ هزار و ۸۳۳ تبعه خارجی از این مرز وارد کشور شدند و ۱۱۱ هزار و ۸۳۴ نفر از اتباع خارجی نیز از طریق شلمچه راهی عتبات عالیات شدند.