صدور حکم بدوی پرونده کلاهبرداری «پاک خودرو» در باوی؛ محکومیت ۲ متهم به حبس، جزای نقدی و رد مال

وی افزود: بر اساس رای صادره، ۲ متهم پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و با توجه به محتویات پرونده، تعداد شکات، گستردگی موضوع و آثار و تبعات اقدامات ارتکابی به مجازات حبس تعزیری، جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد وجوه و اموال موضوع جرم در حق مالباختگان محکوم شدند.

رییس دادگستری شهرستان باوی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با هدف احقاق حقوق مالباختگان، جبران خسارت‌های وارده و اجرای عدالت انجام شده است و دستگاه قضایی باوی با جدیت، حمایت از حقوق شهروندان و برخورد قانونی با جرایم اقتصادی را دنبال می‌کند.

امیری تاکید کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق عمومی و تعداد قابل توجه افراد زیان‌دیده با دقت، حساسیت و در چارچوب قانون در دستگاه قضایی شهرستان باوی رسیدگی می‌شوند.