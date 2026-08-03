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صدور حکم بدوی پرونده کلاهبرداری «پاک خودرو» در باوی؛ محکومیت ۲ متهم به حبس، جزای نقدی و رد مال

صدور حکم بدوی پرونده کلاهبرداری «پاک خودرو» در باوی؛ محکومیت ۲ متهم به حبس، جزای نقدی و رد مال
کد خبر : 1821939
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رئیس دادگستری شهرستان باوی از صدور رأی بدوی پرونده کلاهبرداری شرکت «پاک خودرو» با ۹۴ شاکی خبر داد و گفت: دو متهم این پرونده به حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و رد اموال و وجوه مالباختگان محکوم شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی امیری امروز دوشنبه بیان کرد: پرونده شرکت پاک خودرو با ۹۴ شاکی از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی شهرستان باوی بود که پس از انجام تحقیقات لازم بررسی مستندات، استماع اظهارات شکات و طی تشریفات قانونی منتهی به صدور حکم کیفری شد.

وی افزود: بر اساس رای صادره، ۲ متهم پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و با توجه به محتویات پرونده، تعداد شکات، گستردگی موضوع و آثار و تبعات اقدامات ارتکابی به مجازات حبس تعزیری، جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد وجوه و اموال موضوع جرم در حق مالباختگان محکوم شدند.

رییس دادگستری شهرستان باوی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با هدف احقاق حقوق مالباختگان، جبران خسارت‌های وارده و اجرای عدالت انجام شده است و دستگاه قضایی باوی با جدیت، حمایت از حقوق شهروندان و برخورد قانونی با جرایم اقتصادی را دنبال می‌کند.

امیری تاکید کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق عمومی و تعداد قابل توجه افراد زیان‌دیده با دقت، حساسیت و در چارچوب قانون در دستگاه قضایی شهرستان باوی رسیدگی می‌شوند.

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