خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان:

هیچ مدرسه‌ای بدون رعایت استانداردهای فنی افتتاح نمی‌شود

هیچ مدرسه‌ای بدون رعایت استانداردهای فنی افتتاح نمی‌شود
کد خبر : 1821918
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با تأکید بر اینکه کیفیت ساخت فضاهای آموزشی نباید قربانی شتاب در اجرای پروژه‌ها شود، گفت: هیچ پروژه آموزشی بدون رعایت کامل ضوابط فنی، استانداردهای مهندسی و نظارت تخصصی به بهره‌برداری نخواهد رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یونس بهاروند امروز دوشنبه در نشست شورای فنی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، شورای فنی را اتاق فکر تخصصی پروژه‌های عمرانی دانست و اظهار کرد: تصمیمات این شورا باید بر پایه دانش مهندسی، تجربه کارشناسی و رعایت قوانین اجرایی اتخاذ شود تا مدارس ایمن، استاندارد و ماندگار برای دانش‌آموزان ساخته شود. 

وی با تأکید بر اینکه کیفیت ساخت بر سرعت اجرای پروژه‌ها اولویت دارد، افزود: هماهنگی میان عوامل اجرایی، نظارت مستمر، مدیریت صحیح منابع و تصمیم‌گیری به‌موقع، نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های آموزشی و بهره‌برداری به‌موقع از آن‌ها دارد. 

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان همچنین بر برگزاری منظم جلسات شورای فنی و پیگیری مصوبات آن تأکید کرد و گفت: این رویکرد علاوه بر رفع مشکلات پروژه‌ها، موجب ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در اجرای طرح‌های آموزشی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل