مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان:
هیچ مدرسهای بدون رعایت استانداردهای فنی افتتاح نمیشود
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با تأکید بر اینکه کیفیت ساخت فضاهای آموزشی نباید قربانی شتاب در اجرای پروژهها شود، گفت: هیچ پروژه آموزشی بدون رعایت کامل ضوابط فنی، استانداردهای مهندسی و نظارت تخصصی به بهرهبرداری نخواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یونس بهاروند امروز دوشنبه در نشست شورای فنی ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، شورای فنی را اتاق فکر تخصصی پروژههای عمرانی دانست و اظهار کرد: تصمیمات این شورا باید بر پایه دانش مهندسی، تجربه کارشناسی و رعایت قوانین اجرایی اتخاذ شود تا مدارس ایمن، استاندارد و ماندگار برای دانشآموزان ساخته شود.
وی با تأکید بر اینکه کیفیت ساخت بر سرعت اجرای پروژهها اولویت دارد، افزود: هماهنگی میان عوامل اجرایی، نظارت مستمر، مدیریت صحیح منابع و تصمیمگیری بهموقع، نقش مهمی در تکمیل پروژههای آموزشی و بهرهبرداری بهموقع از آنها دارد.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان همچنین بر برگزاری منظم جلسات شورای فنی و پیگیری مصوبات آن تأکید کرد و گفت: این رویکرد علاوه بر رفع مشکلات پروژهها، موجب ارتقای کیفیت ساختوساز، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در اجرای طرحهای آموزشی خواهد شد.