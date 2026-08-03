به گزارش خبرنگار ایلنا، یونس بهاروند امروز دوشنبه در نشست شورای فنی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، شورای فنی را اتاق فکر تخصصی پروژه‌های عمرانی دانست و اظهار کرد: تصمیمات این شورا باید بر پایه دانش مهندسی، تجربه کارشناسی و رعایت قوانین اجرایی اتخاذ شود تا مدارس ایمن، استاندارد و ماندگار برای دانش‌آموزان ساخته شود.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت ساخت بر سرعت اجرای پروژه‌ها اولویت دارد، افزود: هماهنگی میان عوامل اجرایی، نظارت مستمر، مدیریت صحیح منابع و تصمیم‌گیری به‌موقع، نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های آموزشی و بهره‌برداری به‌موقع از آن‌ها دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان همچنین بر برگزاری منظم جلسات شورای فنی و پیگیری مصوبات آن تأکید کرد و گفت: این رویکرد علاوه بر رفع مشکلات پروژه‌ها، موجب ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در اجرای طرح‌های آموزشی خواهد شد.

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