مدیر کل آموزش و پروش استان خبر داد؛
ثبت نام بیش از ۲۵ هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی در مدارس لرستان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با ارائه آمار ثبتنام دانشآموزان اظهار کرد: از مجموع ۲۵ هزار و ۱۲۹ دانشآموز واجد شرایط ورود به پایه اول ابتدایی، بیش از ۸۹ درصد ثبتنام قطعی شدهاند و بخش باقیمانده نیز در حال تکمیل فرآیند ثبتنام هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عیسی سهرابی روز دوشنبه دوازدهم مرداد ماه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه ۱۱ باب از مجموع ۹۴ مدرسه آسیب دیده استان در جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت جدی شده است، اظهار داشت: در مجموع ۹۴ فضای آموزشی و تربیتی دچار آسیب شدند که از این تعداد، ۸۱ مدرسه نیازمند تعمیرات جزئی بودند و با همکاری فرهنگیان، خیرین و اداره کل نوسازی مدارس در همان هفته نخست بازسازی و آماده بهرهبرداری شدند.
وی افزود: ۲ مدرسه به طور کامل تخریب شدهاند که مطالعات فنی و مقدمات اجرایی آنها انجام شده است و عملیات احداث نیز تا پایان مردادماه آغاز خواهد شد.
سهرابی ادامه داد: همچنین ۱۱ مدرسه نیازمند تعمیرات اساسی هستند که اعتبار مورد نیاز آنها تامین شده است و تلاش میشود پیش از آغاز مهرماه در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرند.
وی از آمادگی گسترده مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و گفت: بخش عمده برنامههای پروژه مهر اجرایی شده و با همراهی دستگاههای اجرایی، سال تحصیلی جدید با آمادگی مطلوب آغاز خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به مشکلات برخی مدارس غیردولتی اظهار کرد: مطابق ماده ۱۹ قانون تاسیس مدارس غیردولتی، این مدارس از تمامی معافیتها و تخفیفهای مالیاتی و عوارض همانند مدارس دولتی برخوردار هستند.
سهرابی افزود: متاسفانه برخی شهرداریها نسبت به مطالبه عوارض کسب و پیشه از مدارس غیردولتی و در مواردی نسبت به پلمپ واحد اقدام کردهاند که مغایر با قانون است.
وی خواستار تصویب مجدد این موضوع در شورای آموزش و پرورش و همکاری دستگاههای ذیربط برای اجرای دقیق قانون شد.
سهرابی همچنین با اشاره به مصوبات جلسه نخست شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده، توسعه زیرساختهای آموزش الکترونیکی بود که با تلاش شبانهروزی همکاران و تولید محتوای آموزشی باکیفیت به نتایج ارزشمندی رسید.
وی افزود: در ایام جنگ ۱۲ روزه، با وجود محدودیتها، حتی یک جلسه آموزشی تعطیل نشد و جلسات و تولید محتوا در استودیوی آموزشی اداره کل برگزار که بخشی از این تولیدات از شبکه استانی پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: پنج میلیارد تومان با پیگیریهای انجام شده و حمایت سازمان برنامه و بودجه برای توسعه این زیرساختها اختصاص یافته و مقرر شده است لرستان پس از دبیرستان البرز تهران به عنوان دومین قطب تولید محتوای الکترونیکی کشور معرفی شود.
سهرابی خاطرنشان کرد: در گام بعدی، سامانه آموزش الکترونیکی استان به صورت اختصاصی راهاندازی خواهد شد تا هر دانشآموز با نام کاربری و رمز عبور شخصی وارد سامانه شده و روند آموزش و میزان استفاده از محتواها به صورت دقیق قابل رصد باشد.
وی با اشاره به دستورکارهای جلسه گفت: بررسی برنامههای بازگشایی مدارس و پروژه مهر، هماهنگی برگزاری همایش ملی «کارینو» و بررسی راهکارهای اجرای طرحهای جبران آموزش و تقویت بنیه علمی دانشآموزان سه محور اصلی جلسه شورای آموزش و پرورش استان بود.
به گفته وی طرح «حامی» در دوره ابتدایی، طرح «رشد و تقویت» در متوسطه اول و برنامههای تقویت آموزشی در متوسطه دوم برای جبران افت تحصیلی دانشآموزان اجرا خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به موفقیتهای اخیر استان اظهار کرد: این اداره کل در ارزیابی جشنواره شهید رجایی از رتبه ۲۸ کشور به رتبه هشتم ارتقا یافته، جایگاه آن در ارزیابی عملکرد وزارتخانه از رتبه ۳۰ به ۱۹ رسیده و هدفگذاری مجموعه قرار گرفتن در میان سه استان برتر کشور است.
سهرابی با اشاره به ثبت نام ۲۵ هزار و ۱۲۹ دانشآموز واجد شرایط در مدارس استان، افزود: ثبتنام میانپایههای دوره ابتدایی به صورت کامل انجام شده و در پایه هفتم نیز روند ثبتنام نسبت به سال گذشته وضعیت مطلوبتری دارد.
وی با اشاره به صدور برگههای هدایت تحصیلی دانشآموزان پایه نهم گفت: بخش عمده هدایت تحصیلی دانشآموزان صادر شده و دانشآموزان میتوانند از طریق سامانه مربوطه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند همچنین موارد باقیمانده نیز عمدتا مربوط به غیبت یا تکمیل اطلاعات دانشآموزان است که در روزهای آینده برطرف خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در ادامه به برگزاری جشنواره ملی «کارینو» اشاره کرد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی، هنری و مهارتی دانشآموزان برگزار میشود.
سهرابی افزود: تجربه موفق برگزاری مرحله استانی به شیوهای نوآورانه و با همکاری صداوسیما، موجب شد وزارت آموزش و پرورش میزبانی مرحله ملی این جشنواره را به لرستان واگذار کند.
وی اظهار کرد: در مرحله استانی حدود سه هزار دانشآموز در رشتههای مجریگری، خبرنگاری، پادکست، عکاسی، فیلمسازی، نقالی، استاپموشن و کمدی شرکت کردند و برنامههای نهایی از سیمای لرستان پخش شد.
به گفته وی امسال بیش از ۴۸۹ هزار دانشآموز از سراسر کشور در جشنواره ملی کارینو ثبتنام کردهاند که سهم استان لرستان بیش از ۳۸ هزار نفر است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه جشنواره ملی کارینو از ۱۶ تا ۱۸ شهریورماه در استان برگزار خواهد شد، گفت: حضور صدها دانشآموز از سراسر کشور در این رویداد، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری، تاریخی و گردشگری لرستان خواهد بود.