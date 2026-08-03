احمددانایی کنارسری مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان شد

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان قزوین و عضو هیئت‌مدیره شرکت گاز استان همدان، با حکم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، سکان شرکت گاز گیلان را بر عهده گرفت.

با صدور حکمی از سوی توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، احمد دانایی به‌عنوان مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان منصوب شد.

دانایی پیش از این، مسئولیت مدیرعاملی شرکت گاز استان قزوین را بر عهده داشت و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت گاز استان همدان نیز در سوابق مدیریتی وی به چشم می‌خورد.

این انتصاب با هدف بهره‌گیری از تجارب مدیریتی و تخصصی وی در راستای ارتقای خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های صنعت گاز در استان گیلان صورت گرفته است.

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