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باحکم معاون وزیر نفت؛

احمددانایی کنارسری مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان شد

احمددانایی کنارسری مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان شد
کد خبر : 1821906
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با صدور حکمی از سوی توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، احمد دانایی به‌عنوان مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان منصوب شد.

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان قزوین و عضو هیئت‌مدیره شرکت گاز استان همدان، با حکم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، سکان شرکت گاز گیلان را بر عهده گرفت.

با صدور حکمی از سوی  توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران،  احمد دانایی به‌عنوان مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان منصوب شد.

 دانایی پیش از این، مسئولیت مدیرعاملی شرکت گاز استان قزوین را بر عهده داشت و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت گاز استان همدان نیز در سوابق مدیریتی وی به چشم می‌خورد.

این انتصاب با هدف بهره‌گیری از تجارب مدیریتی و تخصصی وی در راستای ارتقای خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های صنعت گاز در استان گیلان صورت گرفته است.

 

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