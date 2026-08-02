دستگیری قاتل فراری در شهرستان تویسرکان / اختلافات شخصی انگیزه قتل بود

به گزارش ایلنا، سرهنگ ابراهیم نوری‌مقدم افزود: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با استفاده از سلاح گرم، رسیدگی به موضوع و شناسایی عامل این حادثه به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان تویسرکان قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از شواهد و مستندات موجود، موفق شدند متهم 36 ساله این پرونده قتل را که یکی از کارگران مقتول بوده است، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان به اعترافات این متهم اشاره کرده و اظهار داشت: قاتل پس از انتقال به پلیس آگاهی این شهرستان و انجام بازجویی‌های تخصصی، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و انگیزه خود را نیز اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد.

سرهنگ نوری‌مقدم تصریح کرد: قاتل این پرونده قتل با سلاح گرم پس از تکمیل مراحل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و با صدور قرار بازداشت موقت، به زندان مرکزی شهرستان ملایر منتقل شده است.

وی بیان داشت: تأمین امنیت شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های فرماندهی انتظامی است. پلیس با بهره‌گیری از توان عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، با هرگونه اقدام مجرمانه که آرامش و امنیت عمومی را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان تأکید کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی در اختیار پلیس قرار دهند تا در اسرع وقت رسیدگی‌ها آغاز شده و برخوردهای قانونی انجام شود.

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