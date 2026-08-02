خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط‌عمومی لشکر ۲۸ پیاده استان کردستان اعلام کرد:

شهادت ابوالفضل گودرزی یکی از سربازان وظیفه ارتش در مرز مریوان

شهادت ابوالفضل گودرزی یکی از سربازان وظیفه ارتش در مرز مریوان
کد خبر : 1821695
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی لشکر 28 پیاده استان کردستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یکی از سربازان وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان درگیری با گروهی از اشرار مسلح در یکی از روستاهای نوار مرزی شهرستان مریوان، حین دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات شهادت این سرباز وظیفه پرداخته شده و در این خصوص آمده است: در پی عملیات مقابله با عناصر تروریستی و اشرار مسلح، بامداد امروز یکشنبه 11 مرداد ماه در یکی از مناطق مرزی شهرستان مریوان، درگیری مسلحانه‌ای اتفاق افتاد.

روابط‌عمومی لشکر 28 پیاده استان کردستان در اطلاعیه خود آورده است: در جریان این درگیری مسلحانه «ابوالفضل گودرزی» سرباز وظیفه پرسنل تیپ متحرک هجومی 328 ارتش (پادگان شهید عبادت مریوان) در حین انجام وظیفه و دفاع از کیان ایران، جان خود را فدا کرد.

در اطلاعیه صادر شده از سوی روابط‌عمومی لشکر 28 پیاده استان کردستان به دیگر تلفات این درگیری اشاره شده و عنوان شده است: در جریان این درگیری خونین، یکی دیگر از پرسنل کادر تیپ ارتش نیز دچار جراحت شد که برای روند درمان به مراکز درمانی منتقل شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل