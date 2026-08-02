شهادت ابوالفضل گودرزی یکی از سربازان وظیفه ارتش در مرز مریوان

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات شهادت این سرباز وظیفه پرداخته شده و در این خصوص آمده است: در پی عملیات مقابله با عناصر تروریستی و اشرار مسلح، بامداد امروز یکشنبه 11 مرداد ماه در یکی از مناطق مرزی شهرستان مریوان، درگیری مسلحانه‌ای اتفاق افتاد.

روابط‌عمومی لشکر 28 پیاده استان کردستان در اطلاعیه خود آورده است: در جریان این درگیری مسلحانه «ابوالفضل گودرزی» سرباز وظیفه پرسنل تیپ متحرک هجومی 328 ارتش (پادگان شهید عبادت مریوان) در حین انجام وظیفه و دفاع از کیان ایران، جان خود را فدا کرد.

در اطلاعیه صادر شده از سوی روابط‌عمومی لشکر 28 پیاده استان کردستان به دیگر تلفات این درگیری اشاره شده و عنوان شده است: در جریان این درگیری خونین، یکی دیگر از پرسنل کادر تیپ ارتش نیز دچار جراحت شد که برای روند درمان به مراکز درمانی منتقل شده است.

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