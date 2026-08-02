معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان بوشهر در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر به تعطیلی دستگاههای اجرایی استان در روز چهارشنبه پیشِرو اشاره کرده و گفت: به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی، فعالیت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان بوشهر در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه تعطیل اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، فردین اسلامیراد به دلیل اتخاذ تصمیمات اتخاذ شده اشاره داشته و در این رابطه افزود: این تصمیم با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و با موافقت استاندار بوشهر با هدف تأمین آسایش شهروندان و همچنین تسهیل در تردد زائران کربلای معلی در ایام اربعین حسینی اتخاذ شده است.
وی بر ضرورت رعایت مفاد ابلاغیه از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرده و ادامه داد: بر اساس این تصمیم، فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان بوشهر در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه تعطیل خواهد بود. در این راستا دستگاههای اجرایی استان موظف هستند مفاد ابلاغیه و ملاحظات تعیین شده را رعایت کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر به نحوه فعالیت بانکها اشاره کرده و اظهار داشت: نحوه فعالیت بانکها نیز از سوی کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و پس از هماهنگی با استانداری به صورت کشیک اعلام خواهد شد. بالاترین مقام دستگاه اجرایی هر مجموعه مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است.
اسلامیراد تصریح کرد: واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی خدمترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده 12 قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان از این تعطیلی مستثنی هستند.