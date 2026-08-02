رئیس اورژانس استان اعلام کرد:
10 کشته و 465 مصدوم دستاورد حوادث ترافیکی مسیرهای اربعین در استان ایلام
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان ایلام گفت: از ابتدای مرداد ماه تا دهم این ماه، 313 حادثه ترافیکی در مسیرهای اربعین این استان رخ داده است. این حوادث ترافیکی 10 کشته و 465 نفر مصدوم برجای گذاشتهاند.
به گزارش ایلنا، مهدی شعبانی افزود: در این بازه زمانی 40 هزار و 246 خدمت در حوزه اورژانس پیشبیمارستانی به زائران اربعین در استان ایلام ارائه شده است. همچنین 4874 تماس با سامانه 115 ثبت شد و کارشناسان اورژانس در قالب 1709 مأموریت به محل حوادث و درخواستهای امدادی اعزام شدند.
وی به مراجعات حضوری در پایگاههای اورژانس اشاره کرده و ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی 19 هزار و 388 نفر به صورت حضوری به پایگاههای اورژانس استان ایلام مراجعه کردند. همچنین 17 هزار و 933 نفر نیز از خدمات مرکز فوریتهای پزشکی و درمانی پایانه مرزی مهران بهرهمند شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان ایلام به گرمای هوا و افزایش مراجعات ناشی از آن اشاره کرده و اظهار داشت: در بازه زمانی مذکور 14 هزار و 701 زائر به دلیل گرمازدگی از پایگاههای اورژانس خدمات درمانی دریافت کردند.
شعبانی به مصدومان، بیماران و فوتشدگان حوادث غیرترافیکی اشاره داشته و تصریح کرد: در این بازه زمانی افزون بر مصدومان حوادث ترافیکی، 39 هزار و 783 بیمار و مصدوم غیرترافیکی از خدمات اورژانس بهرهمند شدند. همچنین 12 مورد فوت ناشی از بیماری و علل غیرترافیکی نیز ثبت شده است.
وی به تعداد بیماران انتقال یافته به مراکز درمانی و درمانهای سرپایی اشاره کرده و بیان داشت: از مجموع خدمات ارائه شده، 1564 نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین 38 هزار و 660 نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی در محل، نیازی به انتقال نداشتند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان ایلام تأکید کرد: برای شتاب در امدادرسانی، 6 مأموریت بالگرد و 2 مأموریت هواپیما برای انتقال بیماران انجام شد. 26 بیمار نیز برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی خارج استان اعزام شدند.
شعبانی همچنین به تحویل گرفتن زائران بیمار و مصدوم از خاک عراق و انتقال به ایران اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: در بازه زمانی فوق 64 نفر بیمار و مصدوم از خاک کشور عراق تحویل گرفته شدند. این افراد پس از انجام اقدامات نخست درمانی، برای ادامه مراقبت به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی به آمادگی کامل مجموعه بهداشت و درمان استان برای خدمترسانی به زائران اربعین اشاره داشته و اضافه کرد: نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی، مراکز درمانی و گروههای پشتیبانی به صورت شبانهروزی در مسیرهای دسترسی به مرز مهران و پایانه مرزی مستقر هستند و به زائران خدمات درمانی ارائه میکنند.