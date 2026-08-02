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ساری در تدارک میزبانی از همایش استانی روز خبرنگار

ساری در تدارک میزبانی از همایش استانی روز خبرنگار
کد خبر : 1821680
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سومین نشست هماهنگی برگزاری همایش استانی روز خبرنگار با حضور مسئولان اجرایی و نمایندگان تشکل‌های رسانه‌ای مازندران برگزار شد؛ نشستی که در آن بر برگزاری باشکوه این رویداد، تقویت همدلی میان اصحاب رسانه استان، تکریم پیشکسوتان و خانواده خبرنگاران فقید و شهدای رسانه تأکید شد.

به گزارش ایلنا، در آستانه گرامیداشت روز خبرنگار، سومین نشست هماهنگی برگزاری همایش استانی روز خبرنگار به میزبانی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد و آخرین هماهنگی‌ها برای برگزاری این رویداد بزرگ رسانه‌ای استان، با تأکید بر حفظ وحدت و همدلی جامعه رسانه‌ای، تکریم پیشکسوتان، خانواده خبرنگاران فقید و شهدای رسانه و برنامه‌ریزی برای حضور گسترده اصحاب رسانه از سراسر مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست به ریاست محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و با حضور مهدی یزدانی معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، سعدیه سهرابی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ساری، مهدی جویباری مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران، عبدالمهدی حق‌شناس مسئول سازمان بسیج رسانه استان مازندران، عالین نجاتی مشاور رسانه‌ای استاندار مازندران، احمد خدادی رئیس گروه برنامه‌ریزی و تحول اداری و میثم حاجی‌پور مسئول روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، حسین احمدی مدیر رسانه‌ای فرمانداری ساری و محمد (محسن) محمدی کارگردان همایش استانی روز خبرنگار برگزار شد.

در این نشست، حاضران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای رسانه‌ای، آخرین هماهنگی‌های اجرایی، محتوایی و پشتیبانی همایش استانی روز خبرنگار را بررسی کردند.

بر اساس جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، روز ۱۷ مردادماه به عنوان زمان پیشنهادی برگزاری این همایش و تالار مرکزی ساری به عنوان محل پیشنهادی میزبانی آن تعیین شد. همچنین برنامه‌ریزی برای دعوت از حدود ۸۰۰ نفر از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، مدیران مسئول، فعالان رسانه‌ای و پیشکسوتان عرصه خبر از سراسر استان در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه، اعضای جلسه درباره نحوه دعوت از سخنرانان ملی و استانی، حضور فعال خبرنگاران در بخش‌های مختلف برنامه، ایجاد فرصت برای طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های صنفی اصحاب رسانه و همچنین هماهنگی‌های اجرایی و پشتیبانی مراسم از جمله تبلیغات محیطی، تهیه و تولید بسته‌های ویژه تصویری و تیزر همایش، تأمین تجهیزات فنی، طراحی و تهیه الواح تقدیر، اقلام فرهنگی، پذیرایی از مدعوین و سایر ملزومات اجرایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین تجلیل از پیشکسوتان رسانه، خانواده خبرنگاران فقید و خانواده شهدای رسانه به عنوان بخش‌های شاخص این همایش مورد تأکید قرار گرفت و درباره نحوه انتخاب و اجرای این بخش از برنامه تصمیم‌گیری شد.

در این نشست، محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در خانواده رسانه‌ای استان اظهار کرد: همایش استانی روز خبرنگار متعلق به همه جامعه رسانه‌ای استان، از شرق تا غرب مازندران است و در برنامه‌ریزی و برگزاری این رویداد، به هیچ عنوان نگاه منطقه‌ای، بخشی یا سلیقه‌ای وجود ندارد.

وی با قدردانی از همراهی و همکاری استانداری مازندران، فرمانداری ساری و دستگاه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این رویداد افزود: انتظار می‌رود همکاران رسانه‌ای نیز در نوشتار، گفتار و فعالیت‌های حرفه‌ای خود بر تقویت وحدت، همدلی و هم‌افزایی میان اصحاب رسانه تأکید داشته باشند و از هرگونه دامن زدن به اختلاف و تفرقه پرهیز کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از اختصاص هدیه روز خبرنگار به اصحاب رسانه‌ استان خبر داد و گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مقرر شده است هدایای روز خبرنگار در روزهای ۱۷ و ۱۸ مردادماه به حساب مشمولان دریافت آن واریز شود.

محمدی با اشاره به اهتمام مدیریت استان برای تکریم جامعه رسانه‌ای خاطرنشان کرد: مازندران از جمله معدود استان‌های کشور است که همزمان با گرامیداشت روز خبرنگار، هدیه‌ای نیز برای قدردانی از تلاش‌ها و خدمات خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌‌ در نظر می‌گیرد که این اقدام در راستای ارج نهادن به جایگاه اصحاب رسانه و حمایت از فعالان این حوزه انجام می‌شود.

همایش استانی روز خبرنگار با هدف پاسداشت تلاش‌های اصحاب رسانه، تقویت تعامل، همدلی و هم‌افزایی میان فعالان رسانه‌ای و تجلیل از خبرنگاران، پیشکسوتان و خانواده‌های معزز خبرنگاران فقید و شهدای رسانه، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی برگزار می‌شود.

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