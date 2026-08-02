به گزارش ایلنا، حمزه محمدی‌مقدم افزود: علت جان‌باختن یا مصدومیت این افراد به دلایل مختلفی از جمله حوادث رانندگی، بیماری زمینه‌ای، کهولت سن و موارد دیگر بوده است. زائران بیمار یا مصدوم پس از تحویل در نقطه صفر مرزی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی و پیش‌بیمارستانی مورد ارزیابی و سنجش سلامت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در این راستا اقدام‌های لازم برای پایدارسازی وضعیت جسمانی زائران بیمار یا مصدوم انجام شد. پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت شرایط بیماران، زائران حادثه‌دیده با آمبولانس‌های فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام حسین شهرستان مهران منتقل شدند تا روند درمان و مراقبت‌های تخصصی آنان ادامه یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام به تعداد زائران مصدوم و فوتی منتقل شده به کشور از مرز مهران در اربعین سال جاری اشاره کرده و اظهار داشت: از ابتدای پیاده‌روی اربعین تا روز جاری، 80 زائر مصدوم و فوتی توسط جمعیت هلال‌احمر به کشور منتقل شده‌اند که 3 نفر از این افراد فوتی و 77 نفر مصدوم یا بیمار بوده‌اند.

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