مدیرعامل هلالاحمر استان ایلام خبر داد:
انتقال 23 زائر مصدوم و جانباخته از کشور عراق به مرز مهران
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام گفت: 23 زائر مصدوم و فوتی در بازه زمانی 24 ساعت گذشته، توسط این جمعیت از کشور عراق وارد مرز مهران کشور ایران شدند. از این تعداد 22 نفر به دلایل مختلفی از جمله حوادث رانندگی یا دیگر سوانح و بیماریهای زمینهای دچار مصدومیت شدهاند و یک نفر نیز فوت شده است.
به گزارش ایلنا، حمزه محمدیمقدم افزود: علت جانباختن یا مصدومیت این افراد به دلایل مختلفی از جمله حوادث رانندگی، بیماری زمینهای، کهولت سن و موارد دیگر بوده است. زائران بیمار یا مصدوم پس از تحویل در نقطه صفر مرزی توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی و پیشبیمارستانی مورد ارزیابی و سنجش سلامت قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در این راستا اقدامهای لازم برای پایدارسازی وضعیت جسمانی زائران بیمار یا مصدوم انجام شد. پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت شرایط بیماران، زائران حادثهدیده با آمبولانسهای فوریتهای پزشکی به بیمارستان امام حسین شهرستان مهران منتقل شدند تا روند درمان و مراقبتهای تخصصی آنان ادامه یابد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام به تعداد زائران مصدوم و فوتی منتقل شده به کشور از مرز مهران در اربعین سال جاری اشاره کرده و اظهار داشت: از ابتدای پیادهروی اربعین تا روز جاری، 80 زائر مصدوم و فوتی توسط جمعیت هلالاحمر به کشور منتقل شدهاند که 3 نفر از این افراد فوتی و 77 نفر مصدوم یا بیمار بودهاند.