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فرماندار بیله‌سوار مغان خبر داد:

وقوع حادثه آتش‌سوزی در از اراضی مرزی بخش مرکزی شهرستان بیله‌سوار مغان

وقوع حادثه آتش‌سوزی در از اراضی مرزی بخش مرکزی شهرستان بیله‌سوار مغان
کد خبر : 1821672
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فرماندار شهرستان بیله‌سوار مغان گفت: حدود 30 هکتار از اراضی مرزی بخش مرکزی این شهرستان دچار حادثه آتش‌سوزی شد، اما با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی بخش‌های دولتی و همچنین نیروهای مردمی، حریق به طور کامل مهار شد.

به گزارش ایلنا، محبوب حسینی افزود: حدود 30 هکتار از مراتع و پوشش گیاهی حاشیه سیم‌خاردار مرزی بین روستاهای بگ‌باغلو، دمیروف و جهانخانملو در اثر گرمای شدید و وزش باد شدید از سوی کشور جمهوری آذربایجان طعمه حریق شد.

وی ادامه داد: در این راستا با حضور 4 دستگاه خودروی آتش‌نشانی، همکاری مرزبانی، بخشداری مرکزی، نیروهای مردمی و استفاده از ادوات کشاورزی پس از 3 ساعت عملیات بی‌وقفه، آتش اراضی مذکور در شهرستان بیله‌سوار مغان مهار شد.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار مغان اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و تنها بخش جزیی از کاه و علوفه آسیب دید. شدت باد، خشکی پوشش گیاهی، صعب‌العبور بودن مسیر و مرزی بودن منطقه روند اطفاء حریق را طولانی کرد.

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