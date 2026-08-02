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ششمین دوربین پایش اراضی ملی در استان قزوین به بهره‌برداری رسید

ششمین دوربین پایش اراضی ملی در استان قزوین به بهره‌برداری رسید
کد خبر : 1821660
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: در راستای توسعه حفاظت هوشمند از عرصه‌های منابع طبیعی، ششمین دوربین پایش اراضی ملی استان قزوین در منطقه جودکی طارم سفلی نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی در حاشیه بازدید از طرح پایش اراضی ملی  با بیان اینکه دوربین‌های پایش، چشم‌های همیشه بیدار منابع طبیعی هستند، گفت: این سامانه‌ها نقش مؤثری در رصد شبانه‌روزی عرصه‌های ملی، پیشگیری از تخریب، کشف سریع تخلفات و مدیریت حوادثی مانند آتش‌سوزی دارند.

وی با اشاره به اینکه قزوین از سال ۱۳۹۷ به‌عنوان استان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است، افزود: تاکنون شش دوربین پایش در مناطق حساس استان نصب شده و توسعه این زیرساخت‌ها با هدف افزایش ضریب حفاظت از عرصه‌های ملی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین بر نقش مشارکت مردم، جوامع محلی، یگان حفاظت و بسیج در صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد و خواستار گزارش سریع هرگونه تخلف و آتش‌سوزی به نیروهای حفاظتی شد.

 

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