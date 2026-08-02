معاون استاندار قزوین:
انتقال آب طالقان به قزوین در سالهای ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ عملی میشود
معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین گفت: با اشاره به پروژه بزرگ تأمین آب شرب از سد طالقان با اعتبار ۱۵ همت گفت: این طرح که با پیگیری استاندار و مدیرکل اوقاف در حال اجراست، از بحران کمآبی استان در سالهای ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ جلوگیری میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در نشست خبری موکب سازمان اوقاف و امور خیریه استان قزوین ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی گفت: اربعین تنها به کربلا ختم نمیشود؛ طلیعه عاشقی از نجف آغاز میشود و خرسندیم که در این مسیر، در کنار خادمان مجموعه اوقاف قزوین حضور داریم.
وی با قدردانی از مدیرکل اوقاف استان و همکارانش افزود: این نشست بیش از آنکه جنبه خبری داشته باشد، فرصتی برای تقدیر از خادمان اربعین است؛ سال گذشته استان قزوین با کسب ۹۳۲ امتیاز از هزار، رتبه عالی کشور را در ارزیابی موکبها به دست آورد که نشان از اخلاص و همت مثالزدنی خادمان دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به بازدید خود از موکب حضرت سیدالشهدا(ع) در نجف گفت: این مجموعه وابسته به مرحوم آیتالله شاهرودی با امکاناتی همچون کارخانه یخسازی، موتورهای دیزلی، نانوایی سیار و آشپزخانه مجهز یکی از بهترین موکبهای نجف است و ۱۵۰ خادم عاشق، شبانهروز در سه وعده بیش از ۳ هزار پرس غذا توزیع میکنند که این خود یکی از معجزات اربعین است.
احمدپور با بیان اینکه ۷۰ موکب از این استان در نجف، کربلا، سامرا و کاظمین به زائران خدمت میکنند، عنوان کرد: در ایام تشییع پیکر امام خامنهای نیز ۱۲۰ موکب مستقیم و در مجموع حدود ۲۵۰ موکب از قزوین فعال بودند و بیش از ۱۰۸ هزار نفر از مردم استان در آن مراسم شرکت کردند که قزوین را در زمره استانهای برتر از نظر مشارکت قرار داد.
وی با اشاره به پروژه بزرگ تأمین آب شرب از سد طالقان با اعتبار ۱۵ همت گفت: این طرح که با پیگیری استاندار و مدیرکل اوقاف در حال اجراست، از بحران کمآبی استان در سالهای ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ جلوگیری میکند. همچنین موقوفات استان در حوزه درمان و بیماران دیالیزی خدمات ارزشمندی ارائه میدهند.
جانشین ستاد اربعین قزوین با اشاره به ثبت جهانی قلعه الموت، آن را پیامی از عظمت تمدن ایرانی-اسلامی در مقابل تلاش دشمنان برای مخدوش کردن چهره ایران دانست و تأکید کرد: قزوین همواره پیشتاز در علم، فرهنگ و وفاداری به اهلبیت(ع) و نظام جمهوری اسلامی بوده است.
احمدپور درباره حملونقل زائران گفت: با هماهنگی اداره راهداری، مشکل کمبود اتوبوس در مرز مهران در کوتاهترین زمان برطرف شد و خوشبختانه تاکنون هیچ حادثهای در محورهای مواصلاتی استان رخ نداده است. همچنین شهرداریهای استان در تأمین آب معدنی مورد نیاز زائران همکاری گسترده داشتند.
وی با بیان اینکه اربعین امسال با حضور پیکر مطهر امام خمینی(ره) و نوه ایشان در مسیر پیادهروی، حالوهوایی متفاوت دارد، ادامه داد: امام شهید هفتاد سال برای عزت اسلام و اقتدار ایران مجاهدت کرد و امروز وظیفه ما حفظ این میراث با اتحاد و انسجام ملی است. از خدا میخواهیم که توفیق خدمت به مردم و ترویج فرهنگ عاشورا را به همه ما عنایت فرماید.
معاون سیاسی استاندار از همیاری شهرداریهای قزوین تمجید کرد و گفت: امسال همه شهرداریهای استان پای کار آمدند و بخش عمدهای از تأمین آب معدنی مورد نیاز، در داخل استان قزوین انجام شد.